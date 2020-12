Manutenzione e sicurezza stradale Più di 200 domande per fare i lavori

IL BANDO

PORTO SAN GIORGIO Si chiude un anno importante per le opere pubbliche e si predispone la macchina amministrativa per i prossimi progetti. Più di duecento domande per la manifestazione d'interesse per i lavori di manutenzione e sicurezza delle strade.

L'intervento

Dopo l'inizio di un intervento importante come quello di via Petrarca, con l'anno nuovo si penserà alla manutenzione delle strade per le quali sono state messe in campo risorse per 395 mila euro. Per quanto riguarda via Petrarca, i lavori procedono e dopo l'installazione della vasca di raccoglimento, è iniziata l'opera per le tubazioni di raccolta delle acque. Contestualmente, si è intervenuto anche sui marciapiedi che sussistono sulla via. Il nuovo anno si aprirà con l'attenzione puntata su sicurezza e manutenzione delle strade. È scaduta infatti ieri la manifestazione d'interesse rivolta a tutte le ditte per la manutenzione delle strade. Agli uffici comunali sono pervenute tantissime le richieste, più di 200 domande per partecipare al bando da parte delle ditte interessate. C'era tempo fino a ieri per consegnare le domande, per le quali è stato effettuato subito il sorteggio e selezionate 10 ditte, le quali sono state invitate a presentare l'offerta. Le ditte prescelte, avranno dunque tempo circa due settimane, per metà gennaio si provvederà infatti ad aprire le buste e ad assegnare i lavori. L'intervento, come approvato dalla Giunta, con un finanziamento da 395 mila euro, coinvolgerà 21 strade cittadine da tempo nell'agenda dell'amministrazione. Il progetto esecutivo, prevede infatti una spesa complessiva di 395.745 euro ed ha come obiettivo la messa in sicurezza delle strade urbane. Si partirà da via della Resistenza, con il rifacimento della superficie dell'intera corsia di marcia che si estende dalla traversa di via Repubblica a Piazza Gaslini, mentre in via I Maggio si provvederà al rifacimento dell'intera carreggiata. Nuovo manto stradale per una porzione di via Repubblica e delle due traverse tra via I° Maggio e Via Martiri di Cefalonia. Nel quartiere Santa Vittoria, in via Medi sarà realizzata una canaletta di raccolta delle acque piovane. In via Galilei è previsto il rifacimento ex novo della canaletta di raccolta delle acque piovane all'intersezione con la Castiglionese. Tale linea di raccolta sarà collegata al sottostante collettore. Per completare l'opera verrà ricostruita la cunetta stradale adiacente e una fascia di tappetino di usura al fine di raccordare il nuovo manufatto al circostante piano.

La pavimentazione

Intervento simile anche in via Volta. In via Morgagni è prevista la ripavimentazione dell'intera carreggiata ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. Nuovo asfalto lungo la strada Statale, all'altezza della rotonda nord e della corsia lato ovest, vista la presenza di profonde disconnessioni. Intervento di pavimentazione anche sul lato nord di piazza Venticinque Aprile. Nuovo marciapiedi in via Giordano Bruno, sul lato ovest, per facilitare la transitabilità pedonale. Nuova pavimentazione anche per il tratto di Viale della Vittoria, compreso tra via Filzi e via Battisti. Nuovo tappetino d'usura anche per via Costa e via D'Annunzio. Nuovo tratto di marciapiede anche in via Cimarosa, sul lato nord, anche questo minacciato dalle radici. Pavimentazione rinnovata anche per via Medaglie d'oro, sull'intera carreggiata nel tratto estremo a sud, con il rifacimento della cunetta stradale. Seguiranno ulteriori interventi anche in via Petrarca, via Trento, via Adda, viale dei Pini e via Cavour.

Serena Murri

