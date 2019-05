Mano tesa alle famiglie Così riparte il 5 per mille

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

7Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per mille delle trattenute Irpef al proprio Comune di residenza. Per farlo è sufficiente, compilando il modello Unico, il Cud, o il 730, firmare nell'apposito spazio, all'interno del riquadro con la scritta Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. L'amministrazione comunale di Fermo utilizza i fondi del 5 per mille devoluti dai cittadini per sostenere maggiormente le famiglie più fragili, fornendo un sostegno concreto ai cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso...