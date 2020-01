Mancano personale e letti Grido d'allarme al Murri

LA SANITÀ

FERMO «Denunciate ogni forma di aggressione ai vostri diritti, ma soprattutto le situazioni che mettono a rischio la qualità dell'assistenza al malato ricoverato o all'utente». L'appello, rivolto agli operatori della sanità fermana, è della Cisl Fp Marche. Secondo il sindacato, l'anno da poco incominciato sta fin da subito seguendo le orme di quello appena finito, tra «malumori forti dei professionisti, gravi carenze organizzative e gestionali e l'assenza o quasi di risposte concrete ai problemi da parte di chi avrebbe la responsabilità di intervenire».

Il giro

«Basterebbe farsi un giro nei reparti e servizi dell'ospedale di Fermo e nei presidi territoriali e parlare con gli operatori per capire l'aria che tira nella sanità del Fermano», dice il segretario regionale, Giuseppe Donati. Dirigenti chiusi nelle loro stanze, e perciò lontani dalle problematiche reali della sanità locale, per il sindacalista, alla base dei problemi. Che sarebbero sempre gli stessi, a partire dalla carenza di personale e di posti letto. Una situazione che, per Donati, si protrae ormai da troppo tempo e che ha come conseguenza un forte senso di impotenza da parte dei dipendenti dell'Area vasta 4. Al punto spiega che qualcuno si è deciso a far valere le sue ragioni. E a bussare alle porte dei piani alti, manifestando il proprio malessere. Richieste «ignorate o peggio», fa sapere il segretario Cisl: «Quando si degnano d'incontrarli, invece di ringraziarli per essere quelli che tengono a galla la barca, tentano di scoraggiare il loro sacrosanto diritto alla denuncia».

L'episodio

È quello che, secondo il sindacalista, sarebbe successo ai dipendenti del Murri che hanno chiesto di incontrare la Direzione e il Servizio professioni per lamentare l'eccessivo ricorso ai ricoveri d'appoggio nell'area chirurgica a causa della carenza di posti letto in quella medica. Colloqui che, riporta Donati, si sono conclusi con un nulla di fatto. «Da parte dei quadri dirigenziali, ma anche di qualche improvvido coordinatore dice , regna la voglia di mostrare autorità ma senza autorevolezza riconosciuta. Invece di affrontare il problema si è speso più tempo per convincere gli intervenuti a non scrivere lettere per evidenziare i problemi, che a fornire soluzioni». A provare ad alzare la testa, prima ancora, sarebbero stati alcuni dipendenti del Servizio diagnostico del Murri, che avrebbero scritto una lettera «firmata dall'80% dei professionisti interessati, ai vertici Area vasta/Asur e all'assessore alla Sanità, per evidenziare un grave disagio ambientale causato dalla modalità di organizzazione del lavoro». Anche in quel caso, rimarca il sindacalista, zero risultati.

La conseguenza

Un clima che, per il segretario regionale, porta a una «constante fuga da parte di professionisti, anche medici, dall'Area vasta 4» e alla «difficoltà, superiore alla media, del Fermano di attirare quegli specialisti di branche carenti sul mercato come pediatri, cardiologi e medici per la Medicina trasfusionale». A infuocare la situazione, il fatto che «a distanza di 18 mesi dall'emissione del bando interno, l'Av 4 non ha prodotto nemmeno una graduatoria per la mobilità interna del personale». Cosa che «sta facendo arrabbiare ancora di più gli operatori dell'Area vasta 4, perché chi avrebbe diritto a cambiare reparto o servizio, si vede occupare il posto da altri dipendenti senza conoscere come ci siano arrivati e con quale criterio». Ma a restare senza risposte pare sia stata anche la stessa Cisl che «da settimane, sta attendendo di conoscere quali e quanti infermieri sono utilizzati in Av 4 in attività non propriamente assistenziali dirette».

La realtà

«Sembra ovvio incalza Donati in una realtà come quella del Fermano, che soffre di cronica carenza infermieristica e ha provveduto a esternalizzare a una cooperativa privata l'assistenza infermieristica e oss delle Cure intermedie di Sant'Elpidio a Mare per carenza di queste figure, che un'organizzazione sindacale seria voglia conoscere come vengono utilizzati gli infermieri con particolare attenzione a quelli non inseriti nei turni. Ma appare evidente che la tattica che va per la maggiore è quella del buttare la cenere sotto il tappeto». Un atteggiamento che ha spinto la Cisl a segnalare la situazione al Difensore civico regionale, «per denunciare le mancate risposte alle note sindacali».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

