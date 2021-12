Mancano 10 medici alle Potes L'emergenza ora è in affanno

L'ALLARME

FERMO Cresce l'allarme per le Potes. Nel Fermano, all'appello mancano dieci medici. L'attenzione in questi giorni è puntata su quella di Montegiorgio, che potrebbe essere depotenziata. Ma la situazione è critica in tutta la provincia. Perché la coperta è corta e, quando la tiri, qualche parte rimane scoperta. Succede proprio a Montegiorgio, quando il 118 deve centralizzare un paziente. Cioè lo deve portare al pronto soccorso di Fermo.

L'escamotage

In quel lasso di tempo, la media Valtenna resta senza medico. L'escamotage trovato è di far scendere quello della Potes di Amandola, se non ci sono emergenze nell'area montana. E succede a Sant'Elpidio a Mare da quando, quest'estate, il 118 è stata demedicalizzato. Ora è solo infermieristico e, in caso d'emergenza, interviene quello di Porto San Giorgio. Mentre prima era proprio la Potes elpidiense a coprire le zone scoperte quando le altre erano impegnate. Va da sé che non potrà andare avanti così a lungo. Soprattutto perché nell'unico ospedale del Fermano non c'è l'emodinamica e i pazienti infartuati devono essere portati a Macerata, Ascoli o Ancona.

Soluzioni tampone

A lanciare l'allarme è Fabiola Fini, sindacalista dello Smi (Sindacato medici italiani) e medico della Potes di Porto San Giorgio-Fermo. «Da piano regionale spiega , sono previsti 5,5 medici per postazione. Noi siamo rimasti in dodici, quando ne servirebbero ventidue. La Regione dice di essere disponibile a trovare una soluzione, ma quelle prese finora sono state solo soluzioni tampone». Il problema, che non è nuovo, è il personale che scarseggia. Perché il compenso non pareggia le responsabilità e i rischi e perché medici Asur e convenzionati ricevono trattamenti diversi, con i secondi, per esempio, che non hanno avuto l'indennità per il Covid. Come hanno fatto, negli anni, anche diversi medici Asur, passati dal 118 alla medicina generale. Il risultato è che «la risposta sul territorio viene depotenziata». «Spero che la Regione investa risorse e agisca sulle assunzioni. Servono risposte organizzative strutturate», dice Fini che, assieme ad altre sigle sindacali, sulla questione, ha chiesto di incontrare il direttore dell'Area vasta 4, Roberto Grinta. E che denuncia «una mentalità troppo ospedali-centrica, quando andrebbe potenziato il servizio sul territorio». Perché, «lì ci sei solo tu con la tua equipe e non puoi correre il rischio che il sistema collassi».

fr. pas.

