MAGLIANO DI TENNA Anche i paesi si organizzano per il Natale più difficile di questi ultimi decenni. A Magliano di Tenna, il sindaco Pietro Cesetti ha invitato nei giorni scorsi i cittadini allo shopping natalizio nei negozi del territorio. Ma non solo. L'amministrazione ha anche realizzato il video Natale con i tuoi, dove i tuoi sarebbero appunto i negozianti, quelli che si conosce da sempre, con cui si hanno rapporti reciproci di fiducia, di apprezzamento e di stima. «La pandemia è entrata nelle nostre case, nelle nostre famiglie, ci ha reso distanti, tutti stanno soffrendo per amici e cari che stanno lottando contro questo nemico invisibile - spiega il sindaco -. Un Natale diverso, che per il rispetto di tutti e di noi stessi non potrà che essere necessariamente così». «È impensabile immaginare il nostro paese senza le attività, la loro vitalità e determinazione che sono in fondo anche l'anima della nostra cittadina - continua Enzo Ferracuti, vicesindaco e assessore al commercio -. Gli esercenti di tutte queste attività commerciali hanno scelto noi, per questo le abbiamo sostenute in questi giorni prima di Natale». La settimana scorsa c'è stata anche la pubblicazione di 5 avvisi che, grazie ai soldi a fondo perduto del cosiddetto Fondone statale, intervengono a sostegno di varie categorie. Si va dall'assegnazione di contributi per l'acquisto di dispositivi informatici per gli studenti a quelli straordinari a sostegno delle famiglie che hanno perso il lavoro o avuto la sospensione dell'attività causa Covid; dai contributi rivolti alle attività di ristorazione, bar, pasticcerie, palestre e tutte le attività presenti nel centro commerciale San Filippo, ai buoni spesa dati alle famiglie bisognose per l'emergenza alimentare. Inoltre, per la prima volta, per favorire anche una maggiore natalità, il Comune ha anche deliberato di assegnare un contributo di 1000 euro a favore dei nuovi nati nel 2020 (quest'anno solo 5) . L'amministrazione aveva poi aderito all'iniziativa Per ogni bambino nato un bambino salvato proposta dal Comitato Unicef di Fermo acquistando un quantitativo di pigotte ( le bambole simbolo Unicef realizzate a mano dai volontari) che verranno regalate a ogni neonato.

Marina Vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA