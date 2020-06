Ma secondo lo stesso Bascioni attualmente «nulla esclude che, con indicazioni più precise, verso fine stagione, potrà essere riproposto in forma limitata e allargata anche ai Comuni fuori dal cratere, fino a cinquemila abitanti». Insomma, le decisioni sono in divenire. Niente navette, poi, ma arrivano le visite guidate. L'associazione di promozione turistica sta infatti lavorando per attivare un servizio di guide, da prenotare tramite telefono, sito o app, e di mezzi a noleggio per spostarsi in lungo e in largo per il Fermano.

Il meteo

Intanto, l'estate stenta a decollare. Le bizze del tempo non aiutano una stagione che si preannuncia in salita. L'acquazzone di venerdì ha rovinato i piani della movida. La prima serata di ballo libero è passata in sordina. Non tanto per i giovani che hanno virato sui locali al chiuso, quanto per discoteche e chalet che, almeno per adesso, a mettersi a misurare la distanza tra la gente in pista, non ci pensano proprio. E, così, niente da fare. Se ne parlerà a luglio, forse. Intanto si punta sulle cene in musica che, dalla prossima settimana, riprenderanno in diversi locali della costa. Ma nuvole e vento hanno complicato la vita anche ai bagnanti che, a spaparanzarsi al sole, ieri, ci hanno provato comunque. Un'estate, insomma, che anche il tempo sembra proprio non voler aiutare.

Il futuro

Anche la giornata di oggi non sembra molto promettente su questo versante. Per il pomeriggio è prevista pioggia. La speranza è che la bella stagione possa decollare davvero a partire dall'ultimo fine settimana del mese quando sarà possibile vagliare anche i movimenti turistici.

