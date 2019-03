«Ma gli automobilisti spesso sono distratti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA FERMO Automobilisti distratti. Con mille pensieri per la testa e, spesso, il telefono in mano. Mine vaganti, senza sapere di esserlo. Un pericolo per sé e per gli altri. Andrea Onori, titolare della Scuola Guida Car, che sta succedendo?«I dati Istat parlano chiaro: il fattore distrazione è la prima causa di incidenti stradali. E tra i principali fattori di distrazione c'è il cellulare. In Parlamento stanno discutendo per inasprire la sanzione accessoria, sospendendo subito la patente a chi viene beccato con il telefono mentre...