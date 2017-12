Lungo ponte con l'assalto alla pista di ghiaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NATALE FERMO Tornano a sorridere i venditori nelle casette di legno di piazza del Popolo. Dopo il maltempo degli ultimi fine settimana, in questi giorni sole e temperature che risaliranno di qualche grado. Per chi deciderà di trascorrere le festività nel capoluogo le occasioni non mancheranno.Il pomeriggioA partire da oggi alle 16, quando in piazza si terrà uno spettacolo con trampolieri e mangiafuoco, in replica domani alla stessa ora. Grande fermento nelle sedi delle contrade cittadine: cena di Natale stasera alle 20,30 in quella di...