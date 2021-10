Lunghi viaggi e scuole Così la Steat rilancia l'operazione sicurezza

IL SERVIZIO

FERMO Mattinata di passione, ieri, in via Salvo D'Acquisto, dove il maltempo ha esasperato una situazione già critica. Quella con cui, ogni mattina, fa i conti chi si trova a passare da quelle parti attorno alle 8. Quando la strada si trasforma in un'unica fila di auto incolonnate. Ogni giorno la stessa storia. Così, da quando la scuola è ricominciata. Spazientiti, i genitori sono sul piede di guerra. Si lamentano perché, per non fare tardi, devono partire prima da casa. E non sempre basta. Ieri, sulla questione, ha detto la sua la preside della Betti.

La richiesta

«Per rimediare al caos di tutte le mattine in via Salvo D'Acquisto ha scritto sui social Anna Maria Isidori , propongo una variante che colleghi viale Trento alla rotatoria del Tiro a segno». «Serve un cambiamento radicale prosegue il post per sanare la viabilità in ingresso e in uscita da Fermo. Un atto politico, non chiacchiere per scaricare le responsabilità su chi le scelte le ha solo subite». La preside, criticata dai genitori della scuola media per aver ravvicinato troppo l'ingresso degli studenti della Betti rispetto a quelle della Fracassetti, ha sempre biasimato la scelta del Comune di costruire le nuove scuole in via D'Acquisto. Ora, per snellire il traffico, ipotizza una bretella: soluzione, peraltro, ben vista da buona parte dei genitori. Sul fronte contagi, finora, il ritorno in classe non ha sortito gli effetti temuti. Una quindicina, dall'inizio dell'anno, le classi in quarantena nel Fermano. In aula assicurano i presidi , le regole vengono rispettate. Ma anche i timori per i trasporti, al momento, sembrano non avere riscontro. «È stato fatto un grande lavoro, di concerto con la Prefettura. Il problema principale è la distribuzione dei carichi a bordo, soprattutto quando le scuole anticipano l'uscita di alcune classi. Basterebbe comunicare di più e meglio», spiega il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini.

L'impegno

Di recente, l'azienda del trasporto pubblico locale s'è anche dotata di sette defibrillatori che ha posizionato nei depositi, al terminal Dondero e sugli autobus da granturismo. Il primo corso per insegnare agli autisti a usarli è finito. Presto ne partirà un altro. Alla fine, gli autisti abilitati saranno una trentina. Tra i primi ad aver fatto il corso c'è Andrea Maré, autista e rappresentante sindacale. «È un valore aggiunto dice , qualcosa in più nel percorso sulla sicurezza avviato già da anni da questa azienda». Ma i defibrillatori potranno essere usati anche da chi non ha fatto il corso, come stabilito da un provvedimento entrato in vigore lo scorso 28 agosto. I defibrillatori acquistati da parte della Steat sono della Zoll, azienda americana con rivendite nel Maceratese. Le macchine salvavita, che «aumentano del 75% la possibilità di sopravvivenza», sono intuitive. Parlano e seguono passo passo il soccorritore. Dall'assessore del Comune di Fermo, Micol Lanzidei, arriva l'invito «ad andare sempre nella direzione che tiene conto degli aspetti fondamentali della vita di ciascuno». Per Alessandrini, i sette defibrillatori sono «un altro tassello del percorso verso un trasporto sempre più sicuro». Cominciato «all'inizio della pandemia, quando nulla si sapeva». E proseguito con le mascherine comprate in Olanda quando in Italia erano introvabili e le sanificazioni degli autobus. Fino alle cabine separate per gli autisti, la «disponibilità a effettuare i vaccini in azienda, cosa che poi non è stata fatta» e i separé trasparenti tra le file di sedili negli pullman da granturismo.

Francesca Pasquali

