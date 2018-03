Luciani e l'ok al nuovo polo scolastico «Spazi adeguati per i nostri studenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO FERMO Buone nuove per il futuro polo scolastico. Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il commissario straordinario del governo per la ricostruzione Paola De Micheli, con un decreto, ha infatti approvato la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola media che riunirà gli storici istituti Fracassetti-Capodarco e Ugo Betti di Fermo. Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il responsabile unico del procedimento, con ordine di servizio,...