CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stesso primario dell'unità complessa di Igiene e Sanità Pubblica del Murri ricorda che «in queste ore stiamo provvedendo ad inviare le seconde chiamate a tutti gli interessati». Comunicazioni sono già partite per i nati fino al 2006, mentre per i nati dal 2006 all'indietro si provvederà a breve. I colloqui partiranno il 22 marzo, e serviranno per dare nuove informative e invitare nuovamente al vaccino. A quel punto solo dopo un ennesimo rifiuto, si incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge, che come detto impone l'allontanamento...