CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SMALTIMENTOFERMO I rifiuti piceni finiranno, da qui a dicembre, in altre due discariche fermane, ovvero quelle di Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, per tamponare l'emergenza venutasi a creare nuovamente dopo l'indisponibilità da domani, 8 novembre, relativa all'impianto di Fermo. E' questa la decisione arrivata dal comitato ristretto dell'Ata che il presidente uscente della Provincia ascolana, Paolo D'Erasmo, ha tradotto in un apposito decreto che prevede un'integrazione al protocollo d'intesa già sottoscritto con la Provincia di...