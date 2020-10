Lo Scientifico trasferisce diciassette aule al Fermo Forum

IL TRASLOCO

FERMO Da oggi, scuola al Fermo Forum per diciassette classi del Liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo. Gli studenti, che in queste settimane hanno fatto lezione da casa, da stamattina si sono trasferiti nel centro fiere di Molini Girola. Il trasloco si è reso necessario visti i lavori di adeguamento e miglioramento sismico in corso nella sede di viale Trento. Il cantiere, che proseguirà nel corso dell'anno, non avrebbe consentito il rispetto delle regole anti-contagio. Da qui, la soluzione della didattica a distanza per le diciassette classi rimaste fuori. Nel frattempo, la Provincia s'è messa alla ricerca di una sede alternativa dove trasferire gli studenti. La scelta è caduta su una parte del Fermo Forum, presa in affitto per tre anni, al costo di diecimila euro al mese, a carico dell'ente. Sono, poi, partiti i lavori per trasformare gli spazi in aule e, stamattina, per la prima volta, i ragazzi hanno fatto lezione lì. «Nel frattempo fa sapere il vicepresidente della Provincia, Stefano Pompozzi , si andrà avanti con i lavori di adeguamento sismico dell'edificio principale, grazie a un finanziamento intercettato di un milione e mezzo. Purtroppo, l'emergenza Covid si è abbattuta sul cantiere appena aperto. Lavoreremo per comprimere al massimo la durata dei lavori, finalizzati all'aumento del livello di sicurezza del plesso scolastico». Problemi di spazio anche all'Iti Montani, che da due anni e mezzo deve fare a meno della parte storica del triennio, dopo il crollo di un pezzo del tetto e il successivo sequestro messo in atto dalla Procura di Fermo. L'istituto, al momento, è dislocato in sette plessi, sei a Fermo e uno a Montegiorgio. Una situazione che sta creando non poche difficoltà a studenti e insegnanti, costretti a fare i conti, in un paio di edifici in particolare, con spazi risicati e uscite su due turni.

