Lo scheletro diventa Terminal Calcinaro: «Un faro sulla città»

IL BATTESIMO

FERMO Dopo vent'anni il Terminal comincia a fare il Terminal. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la struttura dei maxiparcheggi, ingresso lato nord della città. Luminosa e ripartita in due ali, la nuova realtà entrerà a pieno regime entro il mese. Da oggi sarà operativo lo sportello turistico della Regione e sarà attivata la rete wi-fi. Il 21 toccherà alla mostra di Mario Dondero, a cui il Terminal è stato intitolato. Poi alla biglietteria dei Musei cittadini e della Trasfer e al bar. «Cinque realtà che convivono», ha spiegato l'assessore alla cultura, Francesco Trasatti.

Un faro

«Abbiamo aperto un faro ha aggiunto su una struttura che versava in condizioni agghiaccianti. Qui c'erano solo catrame e umidità. Era uno scheletro che, per un po', è riuscito a vivere grazie a Daniele Cudini e Cinzia Violoni dell'associazione Terminal Art Project. Ora viene restituito alla città grazie alla Regione e agli uffici del Comune. Avere i soldi è importante, ma lo è anche avere i progetti». Tanti i curiosi in giro per gli spazi rinnovati dopo il taglio del nastro. Entrando, il corridoio che porta agli ascensori per il centro divide la struttura in due parti. La divisione, però, è solo ideale. Perché l'interno è stato concepito come un open space.

La sala conferenze

A sinistra ci sono la sala conferenze con cento posti a sedere rimovibili e quella espositiva che potrà essere anche affittata. I pannelli per ora sono bianchi, ma presto si coloreranno degli scatti di Sandro Trotti. «Una ventina di pezzi ha spiegato Trasatti , frutto della donazione fatta al Comune». «È uno spazio ha aggiunto che vorremmo accogliesse la tradizione fotografica della città». A riguardo, il Comune ha presentato un progetto in Regione. Se sarà finanziato, i prossimi fotografi in mostra saranno Luigi Crocenzi ed Eriberto Guidi. Con i loro scatti, arricchiranno le sale del Terminal per i prossimi due anni. Nella parte sinistra ci sono le due biglietterie, in un unico box, lo sportello dello Iat e il bar, di cui è in corso il bando per la gestione. Le pareti in mattoni, tra qualche giorno, si arricchiranno delle foto inedite di Dondero. Il fotoreporter che, dopo aver girato il mondo, a un certo punto della vita, ha scelto Fermo come casa e a cui Fermo ha deciso di rendere omaggio. Tavoli e panche bianchi, puff a forma di cubo e uno schermo con le corse dei pullman completano lo spazio che, all'esterno, è stato dotato di pensiline. Il Terminal entrerà a far parte dell'assetto museale della città.

I costi

Trecentomila euro il costo complessivo dei lavori, finanziati per intero con fondi europei (250mila di fondi Fesr per la rifunzionalizzazione della struttura, 50mila dell'Iti Urbani per l'arredo). Il progetto è dell'architetto Enrico Cisbani. «È stato capace di rigenerare la struttura, con un intervento in grado di coglierne tutte le esigenze, senza stravolgerne la bellezza. Un intervenuto a tutto campo su un'opera architettonica importante. Ha riguardato il consolidamento della scarpata e l'architettura interna.

Nel farlo, è stata rispettata un'opera così particolare, adattandola a tutte le esigenze a cui abbiamo deciso di destinarla», il commento dell'assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani. Per il sindaco Paolo Calcinaro, il Terminal «sarà un grande riflettore sulla città. Uno spazio da sempre inutilizzato e di cui, da sempre, la politica ha sostenuto quanto fosse difficile da rifunzionalizzare. Invece, un'amministrazione deve farsi carico delle sfide e a Fermo ce ne sono tante, purtroppo. Questa l'abbiamo vinta».

La videosorveglianza

La struttura sarà aperta dalle 6.30 a mezzanotte. Sedici, tra dentro e fuori, le telecamere di videosorveglianza, collegate con il Comando dei vigili urbani. Ma, l'invito degli amministratori, è a rispettare a prescindere il posto. Progettato dalla studio Carmassi di Firenze, il Terminal è stato terminato nel 2000. L'edificio è lungo circa novanta metri, ma finora non era mai stato utilizzato. Infiltrazioni e problemi di stabilità l'avevano infatti condannato all'immediata chiusura. Nel 2013 e nel 2014, grazie all'associazione Terminal Art Project, la struttura ha ospitato due rassegne dedicate all'arte contemporanea, che hanno portato in città artisti e intellettuali italiani e internazionali. Eccezion fatta per un Capodanno, il Terminal è poi rimasto sempre chiuso. Ora è pronto per la sua nuova vita.

