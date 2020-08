Liste senza intralci Bastano 60 firme

LE ELEZIONI

FERMO Ancora 48 ore e si entrerà nella fase più calda della campagna elettorale. Da venerdì mattina, via alla presentazione delle liste e delle coalizioni a palazzo comunale, operazioni che proseguiranno per tutta la giornata e la mattina di sabato 22. A mezzogiorno si chiude e inizieranno le verifiche. Non sono attese sorprese: quattro i candidati sindaci, 12 le liste in campo. L'emergenza Covid, tra tanti disagi e criticità, ha avuto almeno il merito di semplificare le operazioni burocratiche.

Le cifre

Si è ridotto a un terzo il numero minimo di firme da raccogliere per autenticare le liste che si proporranno al voto. Per Fermo, che rientra nella fascia sotto i 40.000 abitanti, significa che bastano poco meno di 60 sottoscrizioni per validare ogni lista in campo rispetto al minimo di 175 che sarebbero servite in tempi normali. Tutti inseguono il sindaco uscente Paolo Calcinaro, che dopo aver sbancato con appena 2 liste 5 anni fa, caso piuttosto insolito, parte ora con la coalizione più robusta, ben 5 raggruppamenti. Tutti civici, ma con al proprio interno l'endorsement di Forza Italia e Fratelli d'Italia, che hanno rinunciato a correre per sostenere rispettivamente Fermo si muove e Non mi Fermo. Un civismo con molti simpatizzanti di centrodestra, cui fa da contrappeso la lista La città che vogliamo, guidata dal vicesindaco Francesco Trasatti, con rappresentanti per lo più orientati a sinistra. Completano la coalizione Fermo forte e Piazza Pulita, il gruppo da cui è partita l'avventura civica di Calcinaro. Obiettivo, neanche troppo nascosto: chiudere la partita al primo turno. Unico simbolo sopravvissuto nel centrodestra è quello della Lega: una lista secca, col simbolo del Carroccio, a sostegno di Lorenzo Giacobbi, che con i suoi 36 anni è il più giovane aspirante sindaco di questa tornata. Spicca in lista la figura vulcanica di Luciano Romanella, già vicesindaco e consigliere comunale nelle scorse legislature. Quattro compagini nel centrosinistra per scrivere la Fermofutura dell'avvocato Renzo Interlenghi. Chiamato a guidare la coalizione il Partito democratico, dove figurerà in lista il segretario Paolo Nicolai. La coalizione si compone poi di Fermo coraggiosa, gruppo di sinistra in cui figurano gli esponenti di Art.1, Agire locale, la lista giovane, tutta di under 40, e Fermo capoluogo, la lista territoriale che richiama anche figure fuori città, a rimarcare la vocazione di capofila in provincia.

L'intesa

E' la novità di questa campagna elettorale l'alleanza, nata sul campo dopo 5 anni di opposizione condivisa, tra Movimento 5 stelle e e L'altra Fermo. Una scommessa fondata sul programma e sul valore della partecipazione, quella che ha unito i pentastellati e la sinistra cittadina, dove non mancherà in lista l'esperienza di Massimo Rossi e Peppino Buondonno. A guidare il nuovo progetto toccherà a Stefano Fortuna.

Pierpaolo Pierleoni

