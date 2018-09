Liceo Caro, firme per l'esposto I genitori: «Noi andiamo avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO FERMO C'è un'immagine che circola da qualche giorno in rete. Ritrae un banco e cinque sedie che dividono a metà un corridoio. Qualcuno con un pennarello ci ha disegnato sopra due frecce: qui muori, c'è scritto accanto a una, qui no, vicino all'altra. Le due frecce indicano le zone in cui è stato suddiviso uno dei corridoi del Liceo classico. La transenna improvvisata separa la zona agibile da quella interdetta a studenti e personale.L'effettoEsagerato, si dirà. Probabilmente sì, ma di sicuro effetto. L'immagine di cui sopra sta...