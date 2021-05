Lezioni di astronomia e visite alla pinacoteca

LE INIZIATIVE

SANT'ELPIDIO A MARE Visite alla pinacoteca, al museo della calzatura e al centro storico. Letture in biblioteca. Lezioni di astronomia sotto il cielo stellato. Sant'Elpidio a Mare apre le strutture comunali ai centri estivi. Scade la settimana prossima la manifestazione di interesse per le associazioni che li organizzeranno. E che, stando all'incontro preliminare di aprile, saranno più dell'anno scorso: 17 contro 13. Il Comune si occuperà delle colonie marine. Alle quali potranno iscriversi massimo in 130, tra bambini e ragazzini. Divisi in gruppi da trenta, a turno, una volta a settimana, faranno avanti e indietro con la spiaggia. Di più, le norme anti-Covid non permettono. Le colonie si terranno per tutto luglio. Il Comune sta valutando di coprire anche le prime due settimane di agosto. Una volta messe nero su bianco, tutte le offerte dei centri estivi saranno riportare in una brochure che verrà distribuita alle famiglie, «in uno spirito di collaborazione tra Comune e associazioni, a disposizione delle quali metteremo le nostre strutture», spiega l'assessora alla Politiche sociali, Gioia Corvaro. Quindi, parchi e scuole, ma anche biblioteca, museo e pinacoteca. E l'osservatorio astronomico, che è gestito dall'associazione Alpha Gemini. Corsi di filosofia, computer music e skateboard l'offerta, per l'estate, del centro di aggregazione giovanile del Capoluogo. I centri estivi sono rivolti a bambini e ragazzi dai tre ai diciotto anni. Per i più piccoli, da zero a tre anni, il Comune sta ragionando sulla possibilità di tenere aperti gli asili nido. Alle educatrici il compito di organizzare attività all'aperto per i baby elpidiensi. Sul fronte costi, non sono previsti incentivi per le famiglie meno abbienti. Ma il Comune fa sapere Corvaro «pagherà le rette di quelle più in difficoltà, seguite e segnalate dai Servizi sociali».

