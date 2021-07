LE VACANZE EN PLEIN AIR DOPO IL LOCKDOWN SONO LE PIÙ GETTONATE

LA STAGIONE

FERMO Forse non c'eravamo più abituati, dopo i mesi rossi, arancioni e gialli. O forse, di gente in giro, ce n'è davvero tanta. Anche se non è ancora metà luglio, le strade traboccano di macchine. Parecchie con sopra il portavaligie. La spiaggia è piena di gente, anche se non è sabato o domenica. Nel Fermano, quest'anno, i turisti hanno giocato d'anticipo. Per concedersi qualche giorno di relax, non hanno aspettato le ferie d'agosto. Il posto al sole se lo sono accaparrato prima: già ieri è stato un vero e proprio assalto, anche stavolta favorito dagli arrivi dall'Umbria, tanto che a metà mattinata, e anche prima, l'ultimo tratto della superstrada a Civitanova era intasato e intenso anche il traffico fra Civitanova e Porto Sant'Elpidio.

La scelta

Ma il grosso alloggia nei villaggi vacanze. Da anni, sono loro a fare i grandi numeri. Quelli che, a fine settembre, dicono se la stagione è andata bene o male. Le premesse sono più che buone. Almeno a sentire il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti. «La stagione è partita alla grande. Tutto esaurito in quasi tutte le nostre strutture, anche per la prima settimana di settembre. Siamo tornati ai tempi pre-pandemici», dice. Nel Fermano, sono sedici le strutture associate (Fontana Marina a Campofilone, Camping Tre Archi, Boomerang e 4 Cerchi a Lido di Fermo, Mirage, Riva Verde, Garden River e Lago Azzurro a Marina di Altidona, Spinnaker, Johnny, Paradiso e Girasole a Marina Palmense, Holiday, Le Mimose e La Risacca a Porto Sant'Elpidio). Di recente s'è aggiunto il Verde Mare di Marina Palmense, la storica struttura per la quale negli anni scorsi combatté la sua battaglia Felice Chiesa, l'imprenditore scomparso ad aprile.

Le cifre

Tutti insieme, i villaggi vacanze delle Marche iscritti all'associazione della Confcommercio contano 22mila posti letto e smuovono 1,5 milioni di presenze l'anno. Numeri che fanno la differenza. Soprattutto nel Fermano, dove il grosso della ricettività è affidato, appunto, ai villaggi. Che piacciano ai turisti. Ancor più da quando c'è il Covid.

Le caratteristiche

Spazi ampi, distanze tra bungalow e casette e il fatto stesso di passare tanto tempo all'aperto, per Gatti, i motivi della fortuna dei centri vacanza. Che hanno perso un paio di settimane di lavoro, aprendo la prima o seconda settimana di giugno, invece del classico metà maggio, ma che stanno recuperando alla grande. «Le strutture fa sapere ancora Gatti hanno aperto più tardi a causa dell'indecisione generale. In Regione la parola d'ordine è destagionalizzare, ma, per farlo, bisogna avere certezze. Invece, è stato definito tutto l'ultima settimana di maggio e, con la bassa stagione, giugno è stato altalenante. Ma, da lì in poi, quasi tutte le strutture sono piene».

Le provenienze

I turisti che, come sempre, arrivano da nord e centro Italia, i villaggi, quest'anno, provano a farli spostare. Non solo mare e piscina, quindi, ma anche gite alla scoperta dell'entroterra. Per far conoscere un territorio ricco e vario, che va oltre la sempre gettonata spiaggia. I villeggianti apprezzano e riempiono le navette. Quando tornano, sono contenti. Nei villaggi, sanno che più di quello non possono fare. Che non si può ballare e che tutte le attività si fanno distanziati. Ma non sono risentiti, dice Gatti. Anzi, spesso sono loro a chiederlo. Anche se, rispetto all'anno scorso, c'è meno ansia. «Quelli che arrivano spiega il presidente di Villaggi Marche sono quasi tutti vaccinati. Gli operatori turistici devono fare turismo con le linee guida della Regione, che, l'anno scorso, hanno permesso a migliaia di turisti di stare dentro una struttura senza che ci fosse neanche un contagio. Significa che, se si applicano, le regole funzionano e che funzioneranno anche quest'anno». «Se ci è stata data una strada da seguire e la stiamo seguendo conclude , ci aspettiamo che serva a qualcosa».

Francesca Pasquali

