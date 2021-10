Le startup finiscono in vetrina Il Fermano a caccia di riscossa

LA TRASFERTA

FERMO Hcomm di Monte Giberto, Gmg di Montegranaro e Loriblu di Porto Sant'Elpidio. Sono tre le aziende fermane protagoniste al Salone Smau Milano che inizia oggi per concludersi domani. Le prime due sono incluse nelle 20 startup innovative marchigiane che saranno presenti al salone dell'innovazione. La terza riceverà il premio innovazione Smau 2021.

Il brevetto

La Hcomm di Monte Giberto, società costituita quest'anno, ha sviluppato e brevettato pareti tecnologiche multisensoriali, multimediali, immersive (curve e piatte), che si possono inserire all'interno di qualsiasi spazio abitativo (casa, ufficio, hotel, ristorante, spa, palestra, museo, clinica ed altro), apportando innovazioni in termini di comunicazione, entertainment, salute e benessere. Le soluzioni proposte dalla startup attraverso tecnologie e software esclusive riescono a gestire e controllare audio, video, stimoli olfattivi, climatizzazione, lighting, effetti speciali, sanificazione.

Gli scenari

Per esempio simulazioni di scenari naturalistici (paesaggio montano, marino, boschi, deserto) con rappresentazioni estremamente realistiche che il sistema è in grado di eseguire coinvolgendo tutti i sensi delle persone presenti nella stanza. La Gmg di Montegranaro commercializza Kobra Scooter, monopattino con un telaio di ispirazione motociclistica, un po' scooter e un po' bici. Ad ideare il monopattino ibrido è stato Giovanni (Gianni) Conte che, a seguito di un incidente è paraplegico e per migliorare la propria autonomia ha inventato Triride, una ruota che si aggiunge a quelle delle carrozzine a mano e ne amplifica le possibilità di movimento. Dalla sua esperienza da motociclista, è arrivato il Kobra Scooter che può essere realizzato in base a specifiche richieste. L'elettronica, sviluppata internamente, conferisce al mezzo i più alti standard di sicurezza. Gmg che vende lo scooter è una costola di Triride ed è nata nello scorso febbraio.

Le scarpe

Loriblu di Porto Sant'Elpidio, azienda nota del panorama della moda italiana e ancor di più nel distretto calzaturiero marchigiano, riceverà infine il Premio Innovazione Smau 2021 per aver introdotto nella progettazione e prototipazione delle calzature il sistema 3D.

Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA