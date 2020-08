Le scuole sono in fibrillazione si parte tra dubbi e incertezze

CONTO ALLA ROVESCIA

FERMO Mancano poco più di due settimane al ritorno in classe. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Le ultime indicazioni sulle mascherine (obbligatorie sugli scuolabus e, a scuola, nelle zone comuni e durante gli spostamenti) rassicurano fino a un certo punto. La situazione è in continuo divenire e quello che è valido oggi, potrebbe non esserlo domani. Le scuole del Fermano sono in fibrillazione.

La partita

La partita si gioca su almeno tre campi. Quello degli spazi è quello che preoccupa meno. Tra pareti buttate giù e stanze riadattate, più o meno tutti i plessi si sono messi in regola. Quello dell'igiene è in corso. In diverse scuole sono partite le sanificazioni. Ci si arrangia coi mezzi propri, visto che i carichi del ministero devono ancora arrivare. A preoccupare sono le defezioni del personale scolastico. Soprattutto insegnanti su con l'età o malati che stanno chiedendo di non presentarsi il 14 settembre. Se a questo si aggiunge il rebus trasporti ancora da risolvere e l'incognita contagi, va da sé che il ritorno dietro i banchi è un grosso punto interrogativo.

La Da Vinci-Ungaretti

I primi alunni della Da Vinci Ungaretti torneranno in aula martedì prossimo. Sono quelli dei corsi di recupero, quattro o cinque per classe. L'Isc fermano che Marinella Corallini lascerà a fine mese si prepara alla prova del fuoco. Le aule fa sapere la dirigente sono pronte. Lunedì ci sarà un incontro per capire come organizzare i trasporti. Per una classe la prima digitale , la preside ha ordinato i famosi banchi a rotelle «Li ritengo innovativi» spiega e sottolinea che, per tutta l'estate, la scuola non si è mai fermata, provando a trovare la quadra a un cerchio complicatissimo. «Abbiamo iniziato la formazione del personale e continueremo nelle prossime settimane. Solo rispettando le regole, riusciremo a garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica», dice Corallini, che a breve lascerà il posto alla lombarda Rossana Gentilini e che non esclude la didattica a distanza per le medie. Un tarlo angustia la preside: gli insegnanti che, per motivi di salute, hanno chiesto di non fare lezione a scuola. «Sono dieci-dodici. Stiamo aspettando di sapere dal ministero come comportarci. Per ora sappiamo solo che dovremo farli visitare dal medico di istituto», spiega. Un problema che rischia di compromettere la ripresa dell'anno scolastico e che preoccupa anche Annarita Bregliozzi, dirigente dell'Isc Pagani di Monterubbiano (con plessi a Moresco, Altidona, Pedaso, Lapedona, Campofilone, Rubbianello e, appunto, Monterubbiano). «Abbiamo indicazioni fino alla visita medica spiega , poi non sappiamo altro».

L'incognita

«L'incognita principale prosegue è proprio il personale. C'è bisogno di più collaboratori scolastici, perché le procedure di igienizzazione richieste sono imponenti. I giochi della scuola d'infanzia vanno igienizzati e sciacquati tutti i giorni e va sanificato tutto almeno una volta al giorno. Col personale attuale sarà molto difficile». Sul fronte aule, la preside si dice tranquilla. Per la mensa ha ordinato i banchi monoposto. «Fino al 30 settembre, faremo l'orario antimeridiano. Per allora, speriamo saranno arrivati», si augura. Sulla gestione delle riaperture, la dirigente è cauta: «Non mi sento di esprimere un giudizio negativo. È facile criticare dall'esterno, ma dall'interno è molto diverso. È un anno che parte con molte complessità, ma una cosa positiva c'è: siamo davvero contenti di ricominciare in presenza».

Francesca Pasquali

