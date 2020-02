Le scuole nel caos Famiglie in rivolta

LA GIORNATA

FERMO Scuole nel caos per il coronavirus e famiglie in rivolta. L'annuncio della chiusura di tutti i plessi della regione, annunciata ieri mattina dal governatore Luca Ceriscioli e bocciata nel giro di pochi minuti dal Governo, nel Fermano, ha creato un pandemonio. Telefoni impazziti di genitori in cerca di chiarimenti e confusione generale hanno accompagnato la giornata. La Regione avrebbe voluto chiudere per precauzione tutte le scuole di ogni ordine e grado delle Marche, da oggi al 2 marzo. Opzione che, però, non ha avuto l'ok del Governo che non ne sapeva niente. Come non ne sapevano niente i sindaci delle Marche, o almeno quelli del Fermano. Appena appresa la notizia hanno espresso tutto il loro disappunto. «Mi sembra assurdo il commento del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro che venga presa una decisione di questo tipo senza un previo concerto con la Protezione civile nazionale. In verità, mi sarei aspettato anche un contatto maggiore con i sindaci almeno dei Comuni capoluogo, cosa che non è avvenuta in queste 72 ore». Stamattina, a Roma, il Governo incontrerà i presidenti delle Regioni e si saprà se le scuole resteranno aperte o no. Prima che si sollevasse il polverone, già ieri, nel Fermano, i plessi avevano cominciato a organizzarsi per rendere più sicura la permanenza degli alunni nelle classi. Qualche scuola ha incaricato i bidelli di pulire con maggiore frequenza e in modo più approfondito pavimenti, banchi, lavagne e tutto il resto, con un'attenzione particolare alle maniglie delle porte. Quasi tutte hanno moltiplicato gli ordini di prodotti detergenti. Qualcuna, nel dubbio, ha deciso di stoppare per qualche giorno gli ordini di frutta e verdura per le mense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA