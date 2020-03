LE SCUOLE

FERMO Studenti di nuovo in vacanza dopo essere tornati in classe lunedì e ieri. L'ultima direttiva dopo che per tutta la giornata erano anche circolate notizie, ancora ufficiose, sulla chiusura. «Siamo sgomente, ormai non sappiamo più che fare. C'è troppa incertezza», dice un gruppo di mamme di un istituto superiore del capoluogo. Già lunedì, alla riapertura, erano emersi dubbi e polemiche. In tanti avevano criticato il diktat governativo contestato anche dal governatore Ceriscioli. «Parlo da genitore - rimarca Pierluigi Malvatani, consigliere del Pd - e non da politico. In questi giorni la gente ha altro a cui pensare. La politica deve farsi da parte e far parlare solo gli esperti. Non c'è niente di più importante della salute». Una linea condivisa da molti ma un trambusto, fra chiusure, aperture e nuove chiusure, che ha mandato in tilt anche la dirigenza. Tra certificati medici, assenze sotto e sopra i cinque giorni di malattia, precisazioni, viaggi Erasmus sospesi o rinviati al 15 marzo e agenzie alle calcagna, che pretendono i rimborsi, i problemi si erano accavallati già da lunedì scorso. I presidi stavano al telefono fino alle 10 di sera per informarsi e informare, mettere a punto l'ultima questione, rassicurare le famiglie.

Il personale

La sospensione delle attività non ha riguardato il personale Ata, regolarmente in servizio, come i dirigenti scolastici. Questi ultimi impegnati come non mai a interpretare direttive e dipanare i dubbi che sempre insorgono nella pratica. Persino i progetti che la scuola porta avanti generano ansia, si cerca di rinviare perché chi sviluppa questi progetti non fa parte del corpo docente. Sono estranei per la scuola, e qui subentra la privacy che non gioca a favore della sicurezza.

Il periodo

Liliana De Vincentiis, preside dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Porto Sant'Elpidio parla di giorni «di grande confusione». Anche le certificazioni mediche erano diventate un problema. Dopo le proteste dei pediatri qualcosa era cambiato, c'era l'obbligo del certificato solo per le patologie infettive. E poi ci sono gli alunni stranieri, sono tanti. I loro genitori hanno problemi con la lingua e faticano a stare dietro a tutte le informazioni che passano. Tanto che nei giorni di chiusura tanti genitori stranieri avevano accompagnato i figli a scuola e non è stato facile per dirigenti e insegnanti risolvere tra telefonate a casa e chiarimenti. La speranza è che simili scene non si ripetano da oggi. Alla Montalcini c'era anche stato il caso della diffusa comunità di cinesi: di questi nessuno studente aveva frequentato la scuola dopo la riapertura, né lunedì né ieri. E sempre ieri c'è stato un incontro in Comune, con la preside, per discuterne. Risulta che la comunità cinese si sia messa in auto-quarantena, a scuola come per l'attività economica bloccata. A scuola era già successo a gennaio, «un gesto di estrema correttezza», dicono.

Il servizio

Cristina Corradini, dirigente dell'Itet Carducci-Galilei di Fermo fa notare infine che «il servizio scolastico è pubblico, quindi siamo tenuti a garantirlo rispettando i divieti». Ma una riflessione sulla globalizzazione è d'obbligo: «Finora l'abbiamo affrontata per il commercio, i mercati, per la prima volta investe un aspetto sanitario. Ma dovremo riprendere la didattica dopo la pausa perché il periodo tra febbraio e marzo è importantissimo».

Sonia Amaolo

