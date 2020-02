LE SCUOLE

FERMO Aule vuote, parchi e campetti pieni. Nel Fermano, il primo giorno senza lezioni gli studenti l'hanno passato all'aperto. Se qualcuno ne ha approfittato per dormire un po' di più, gli altri erano in giro a godersi l'inizio delle vacanze fuori periodo. Un regalo inaspettato e graditissimo per centinaia di ragazzi. Un po' meno per le famiglie che, di punto in bianco, si sono ritrovate con i figli da gestire in orari inusuali. Per non lasciarli da soli in casa, c'è chi si affida ai nonni e chi chiede aiuto alle babysitter. Ma c'è anche chi si è dovuto mettere in ferie, creando qualche problema alle imprese. L'ordinanza arrivata martedì sera divide i genitori. Ci sono quelli favorevoli e quelli che la considerano invece troppo eccessiva e immotivata.

Il racconto

«Mio figlio dice una donna ha dodici anni. Ora è solo in casa. Io e mio marito lavoriamo. Ogni giorno entriamo in contatto con tanta gente. In teoria, potremmo essere benissimo noi a portare il virus a casa. Allora bisognerebbe chiudere tutto, ma non avrebbe senso. Anche perché, qui da noi, di casi accertati per ora non ce ne sono». Classi deserte e corridoi silenziosi: a scuola si respira una strana atmosfera. «Non sono un medico e mi attengo alle disposizioni, ma quello che si sta dando non mi sembra un bello spettacolo», il commento del preside del Liceo classico, Piero Ferracuti. Per il dirigente, se le lezioni fossero state stoppate da oggi anziché ieri, sarebbe cambiato poco. Mentre le scuole avrebbero avuto modo e tempo di comunicare la novità a studenti e famiglie.

Il dirigente

«L'ordinanza è arrivata di sera dice Ferracuti e, per diffonderla, abbiamo dovuto usare i social. Non ci fossero stati, che avremmo dovuto fare, telefonare a tutti? O avvertire i ragazzi direttamente stamattina, una volta arrivati a scuola?». Quasi tutti i presidi la pensano così. Il timore è che il provvedimento, invece di rassicurare, finisca col generare ancora più ansia. Anche se alle sette di sera, il messaggio dei dirigenti, comunque, è arrivato. E ieri mattina, a scuola, non c'era nessuno. Solo presidenze e segreterie erano aperte. Mentre i bidelli pulivano le stanze. Ieri sono arrivate le scorte di prodotti per l'igiene. Ci sono anche i dispenser di sapone disinfettante. L'ordinanza che resterà in vigore fino a mercoledì prossimo riguarda anche Università e Conservatorio. «Mi sembra giusto», dice una ragazza cinese che studia al Pergolesi. Passeggia insieme a un'amica, tutte e due con la mascherina in faccia. «Abbiamo paura e cerchiamo di proteggerci», spiegano.

L'oratorio

Negli spazi del ricreatorio San Carlo, un gruppo di ragazzi improvvisa una partita di pallacanestro. Sui gradoni, a guardare c'è qualche compagno. «Siamo contenti e non solo perché non c'è scuola. In questo momento è meglio prevenire», dicono. In piazza quattro ragazzi scherzano tra loro. Hanno fatto colazione al bar e salgono a piedi verso il duomo. «La decisione del presidente Ceriscioli ci ha un po' spiazzati, perché finora le scuole erano aperte e adesso saranno chiuse per una settimana», spiegano. Fanno il quinto superiore e pensano alla maturità. «L'aspetto negativo proseguono e che perderemo un po' di scuola. Quello positivo è che ci sentiamo più sicuri e, per un po', non penseremo al Coronavirus». Ma non mancano i dubbi. «Ci aspettavano - chiosano - di saperlo prima. Eravamo pronti per un altro normale giorno di scuola e, invece, è saltato tutto».

