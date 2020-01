Le scuole aprono le porte È sfida sui corsi del futuro

LA FORMAZIONE

FERMO Dal 7 gennaio sono aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Giorni cruciali per tutti i ragazzi che a settembre andranno in primo superiore. E per le scuole che, per aiutarli a scegliere, si mettono in mostra, cercando pure di attrarre nuove leve. Come ogni anno, gli istituti superiori del Fermano aprono le porte alle famiglie per far conoscere le loro offerte.

Il via

Oggi e il 18 gennaio, dalle 15 alle 18, tocca al Liceo classico Caro che conferma i tre indirizzi di studio (Liceo classico, delle Scienze umane ed Economico sociale) e i due corsi opzionali: l'Aureus, con lezioni di disegno, storia dell'arte e insegnanti madrelingua inglese, e il Pitagora, con più ore di matematica. Porte aperte oggi dalle 15 alle 20 anche all'Iti Montanti. La sede fermana sarà operativa anche domani (10-13 e 15-20), il 25 (15-20) e il 26 (10-13 e 15-20). Quella di Montegiorgio domani (10-13 e 15-20), il 18 (15-20), il 19 (10-13 e 15-20) e il 26 (10-13 e 15-20). Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Chimica, agroalimentare e agroindustria gli indirizzi della sede principale. Agraria quello della montegiorgese. Aule e laboratori aperti oggi anche all'Ipsia Ricci (15-19). Per saperne di più sui corsi di Acconciature, Calzatura, Elettrico elettronico, Estetica, Meccanica, Moda e Veicoli a motore porte aperte anche il 26 gennaio.

La novità

Open day domani al Liceo artistico (15.30-19) dove sarà presentato il nuovo Liceo musicale che, se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti, partirà, come abbiamo anticipato ieri, con il prossimo anno scolastico. Dopo il biennio comune, confermati tutti gli indirizzi: Architettura e ambiente a Fermo, Arti figurative a Fermo e Porto San Giorgio, Design e Scenografia a Fermo, Grafica a Porto San Giorgio. Le due sedi saranno aperte anche il 18 e il 26 gennaio. Giornate informative, domani e il 19 (15.30-19), pure all'Itet CarducciGalilei. In programma, tra laboratori didattici, convegni e dibattiti, la presentazione dell'offerta scolastica, con il corso per il Turismo, quello Economico con l'articolazione, al triennio, in Amministrazione finanza e marketing, Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali, e quello tecnologico che si sdoppia in Costruzioni, ambiente e territorio e Tecnologie del legno nelle costruzioni. Due i nuovi corsi che partiranno l'anno prossimo: l'Economico sportivo con la settimana corta e quello di Grafica e comunicazione.

Le opzioni

Il 18 gennaio aprirà le porte anche il Liceo scientifico Calzecchi-Onesti (15.30-19.30). Otto le opzioni tra cui i nuovi iscritti potranno scegliere. Oltre allo Scientifico classico, quello con il potenziamento di matematica, fisica e inglese, l'opzione Scienze applicate, il Liceo matematico, il Percorso nazionale di biologia con curvatura biomedica, il Liceo internazionale a indirizzo manageriale (quadriennale), il Liceo linguistico e il Linguistico Esabac, con il doppio diploma italiano e francese. Domani e il 26 gennaio (10-12.30 e 15.30-18) open day anche all'Iiss Urbani. Nelle due giornate saranno aperte tutte e tre le sedi dell'istituto. Quella di Porto Sant'Elpidio ospita il Liceo Scientifico, quello delle Scienze applicate e quello sportivo, l'Ite, articolato in Amministrazione, finanza e marketing e Relazioni internazionali per il marketing, e l'Istituto professionale per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera. A Sant'Elpidio a Mare, dove si va a scuola dal lunedì al venerdì, oltre all'Alberghiero, dal prossimo anno con il corso Servizi per la sanità e l'assistenza sociale sarà quindi rilasciata la qualifica di Oss.

L'interno

A Montegiorgio si potrà scegliere tra Liceo scientifico, delle Scienze applicate (con o senza potenziamento sportivo) e Istituto tecnico economico. Ad Amandola, domani dalle 15 alle 18 (si replica il 18 e il 26), saranno presentati l'Istituto alberghiero dei Sibillini e il Tecnico economico con potenziamento sportivo. A Santa Vittoria porte aperte il 19 e il 25 (15-18) all'Istituto professionale per servizi commerciali. Oggi, domani, il 18, 19, 25 e 26 gennaio e l'1 e 2 febbraio (15-20) open day anche all'Artigianelli di Fermo per conoscere meglio i corsi in Operatore grafico, Meccanico, Impianti temoidraulici, Riparazione veicoli a motore, Calzatura, Panettiere, pasticcere e gelataio e Tecnico per gli impianti temoidraulici.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

