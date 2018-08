Le ruspe in azione: via al primo scavo del nuovo ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀ FERMO Ruspe in azione a San Claudio di Campiglione. Sono partiti in questi giorni i primi scavi per la costruzione del nuovo ospedale. L'altro ieri il presidente della Regione Luca Ceriscioli, in città per la riapertura della Sala del mappamondo, ha anche visitato il cantiere. «I lavori per la viabilità ha anticipato inizieranno già il prossimo settembre».Le tappeAd accompagnarlo nel sopralluogo l'assessore regionale al Bilancio e già presidente della Provincia di Fermo Fabrizio Cesetti. «Seguirò tutte le tappe il suo...