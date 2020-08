Le prostitute tornano numerose Finora inutili tutte le iniziative

7Sarà l'estate, sarà che tra residenti turisti e auto di passaggio, sono tornate le lucciole sulla Statale e non passano inosservate. Nel fine settimana appena passato si sono concentrate a nord e a sud, hanno evitato il centro perché c'era parecchio passeggio e non avrebbero fatto affari. A Fonte di Mare, Marina Picena e alla Faleriense però ce ne erano una decina sul marciapiede, nelle aree carburante e vicino ai semafori bene in vista. Divisa di rito: short inguinali e tacco 12, tratti tipici dell'Est Europa, sembrano sparite cinesi e nigeriane. Nonostante la loro presenza sia contrastata con ogni mezzo, resistono. L'ex sindaco Mario Andrenacci s'era inventato le ronde per scoraggiare il meretricio e Nazareno Franchellucci si è conquistato l'appellativo di sindaco sceriffo per le infinite azioni di contrasto avviate, dai pattugliamenti ai Daspo, dalle lettere alle famiglie per avvertire i genitori ai colloqui informali con i proprietari di appartamenti a luci rosse ma, con l'estate, le strade del sesso tornano a illuminarsi di donne in vendita, in alcuni casi sono sfruttate e mercificate, in altri casi sono autonome, professioniste dell'amore a pagamento con incassi esentasse e senza mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA