Le piste ciclabili sul ponte dell'Ete

IL CANTIERE

FERMO Ritardi a causa del Coronavirus, ma ora che tutto è ripartito, anche i lavori per la costruzione del ponte sull'Ete vanno avanti. E mentre l'azienda realizza fisicamente la campata (cioè il ponte) nella sua sede, si inizia a buttare uno sguardo alle piste ciclabili previste dal progetto. Prima si faranno i 965 metri sangiorgesi, poi i 420 fermani in località Marina Palmense. Il ponte innanzitutto, con la campata fatta di impalcata e arcate che, una volta finita di realizzare, quando sarà stata zincata e lavorata come da progetto, sarà collocata sui piloni già realizzati nella zona del cantiere alla foce del fiume Ete.

L'annuncio

L'architetto Alessio Marini, direttore dei lavori, l'aveva annunciato all'avvio del cantiere:si sarebbe proceduto prima a realizzare il ponte e poi le ciclabili. Per quanto percorribile da solo, i due tratti di piste riservate alle biciclette sono parte integrante del progetto. «Abbiamo iniziato a lavorare con Porto San Giorgio per quanto riguarda il tratto di ciclabile sul suo territorio» spiega lui stesso. Ovvero i citati 965 metri che partono dal ponte, passano accanto al porto e vanno verso nord, fino ad oltre lo chalet Duilio. Incontri con la polizia locale ce ne sono stati e dunque si va avanti (quasi) parallelamente al ponte. La parte di opera relativa alla ciclabile sangiorgese, dovrà poi necessariamente trovare coordinamento con il resto e ovviamente con il progetto di riqualificazione del lungomare recentemente approvato dalla giunta e presentato alla maggioranza consiliare. Una volta realizzata l'infrastruttura e una volta portato a termine il tratto di ciclabile sangiorgese, si penserà a quello fermano che sembra piacere ai camping della zona di Marina Palmense. Il tracciato dei 420 metri, infatti, arriva proprio a ridosso delle strutture ricettive. Quanto ai ritardi, il Covid ha fatto la sua parte. E nell'agenda dell'architetto Marini c'è anche un incontro con l'amministrazione comunale fermana «per discutere di tempistiche e aggiornare il cronoprogramma dei lavori» dice lui stesso. Riunione con Fermo perché, in quanto città capofila e in seguito alla collaborazione con Porto San Giorgio, i compiti suddivisi tra le due città prevedono che sia Fermo ad occuparsi dei lavori.

Il collegamento

«Noi non vediamo l'ora di avere questo importante collegamento che permetterà di superare il ponte sull'Ete senza auto» commenta la neo (riconfermata) assessora ai lavori pubblici fermana, Ingrid Luciani. «È un'opera tanto attesa quanto importante per le nostre due città» dice il suo omologo sangiorgese, Andrea Di Virgilio. Il perché è presto detto: turismo, commercio, viabilità e vivibilità, dice ancora l'assessora Luciani, «sono importanti anche per la collaborazione tra le città vicine». Fermo qui parla non solo di Porto San Giorgio, ma anche di Altidona, nell'ottica del futuro ampliamento della ciclovia Adriatica. «Speriamo che si prosegua su questa linea» dice la Luciani. E nell'ottica di una collaborazione con la vicina Fermo, Di Virgilio è convinto che la cooperazione tra le due città «non debba fermarsi al ponte sull'Ete ma possa andare avanti anche verso altri settori non propriamente delle mie deleghe».

Chiara Morini

