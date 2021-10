Le ostetriche e le nascite in pandemia

IL SEMINARIO

FERMO Un incontro di ascolto, aperto a tutte le neo mamme che da un anno circa hanno dato alla luce il loro bambino. È quello proposto dall'Ordine interprovinciale della professione ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo, con il patrocinio del Comune di Fermo, intitolato Dopo il parto? Incontra l'ostetrica che ha organizzato per questa mattina dalle ore 10 alle ore 13, nello spazio all'aperto di Villa Vitali.

U n momento di confronto con cui le ostetriche Elisabetta Mandolesi, Eleonora Giacobbi, Giulia Ciferri, Rita Nardinocchi e Chiara Lucci che avranno modo di poter ascoltare le neo mamme con domande, richiesta di informazioni e accompagnarle in questo percorso appena iniziato, con la nascita del bambino, ma che ha bisogno, proprio perché all'inizio, di essere sostenuto e supportato.

«Una proposta che può risultare utile a tante neo mamme perché rappresenta un filo, una collaborazione che continua anche dopo il parto con questo incontro con le ostetriche» ha detto l'assessore comunale di Fermo alle Politiche Sociali Mirco Giampieri. L'incontro di oggi che avviene nella settimana mondiale per l'allattamento al seno (1-7 ottobre) segna l'inizio di una progettualità dell'Ordine, presieduto da Irene Marzetti, che avrà nuove tappe nella primavera del prossimo anno, anche in altri Comuni aderenti. Per avere maggiori informazioni si può scrivere all'indirizzo asegreteriacollegioapfm@gmail.com o cliccare all'indirizzo web www.collegioostetricheapfm.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA