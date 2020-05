Le mascherine azzurre consegnate ai ragazzi della Polisportiva Mandolesi arrivano da Tolentino. Le produce la Pelletteria Flora, una delle tante aziende marchigiane che hanno scelto di riconvertirsi per sopravvivere al Coronavirus. L'azienda, che conta 24 dipendenti, è della famiglia di Stefano Marchionni.

Ieri mattina, il ragazzo era a passeggio con alcuni amici sul lungomare di Porto San Giorgio. Tutti con nasi e bocche coperti dalle mascherine colorate. «Prima del virus racconta il giovane , producevamo borse e prodotti di piccola pelletteria. Poi, all'improvviso, è cambiato tutto. Appena ci hanno dato la possibilità, abbiamo deciso di riconvertire l'azienda e di cominciare a produrre mascherine. Continueremo a farlo finché ci sarà richiesta e il mercato ce le chiederà. È l'unico modo per non restare fermi e andare avanti». Le mascherine in questione sono in poliestere, cotone o lycra. Sono lavabili, fatte di tre strati di tessuto filtrante e possono essere personalizzabili. In poco tempo, il prodotto ha cominciato a farsi conoscere. Oggi, le commesse via internet arrivano un po' da tutta Italia. Le richieste maggiori riguardano i bambini: mascherine colorate, con pupazzetti disegnati, per rendere meno antipatico indossare questi oggetti a cui dovremo fare l'abitudine.

Anche il Fermano sta facendo la sua parte, con la società sportiva sangiorgese che ne ha commissionate duecento, con tanto di logo e colori sportivi, da consegnare ai suoi atleti in vista della ripresa degli allenamenti.

