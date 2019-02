CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro episodio dove il gioco è movente: accade a Fermo, la provincia tranquilla per antonomasia. Fuori da un bar del centro infatti, lo scorso gennaio si è verificata una violenta aggressione. Accade a Fermo: quella Fermo che nell'immaginario dei suoi abitanti, rappresenta la provincia tranquilla per antonomasia. Nomen omen. Persino a Fermo, verrebbe da pensare. Ancora le slot machine: quelle dell'azzardo legalizzato, dell'azzardo che è tale nei fatti, ma non nella forma. Magari perché un vip -di solito uno di quelli ritenuti...