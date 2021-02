LE INIZIATIVE PROSEGUONO ONLINE: SUI SOCIAL GLI ALBUM FOTOGRAFICI

LA RIPRESA

FERMO Poche maschere in giro per le strade. QueIle dei più piccoli, a cui i genitori non se la sono sentita di negare un pomeriggio tra coriandoli e stelle filanti, apertura della settimana di un Carnevale diverso dal solito. A controllare che non si formassero assembramenti, in piazza a Fermo, c'erano i vigili urbani. A Porto San Giorgio, sul viale della Stazione, fatine e spadaccini giocavano a rincorrersi. Momenti di normalità in giornate eccezionali.

Il rischio contagio

Il prefetto Vincenza Filippi l'aveva detto chiaramente al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: «aumenteremo i controlli e i sindaci dovranno fare la loro parte». Così è stato. Le pattuglie hanno scandagliato il Fermano, soprattutto la costa. Perché è vero che le manifestazioni in presenza sono state tutte annullate, ma è pure vero che, ai giovani, la voglia di divertirsi può sfuggire di mano. E il rischio contagio è sempre in agguato. Di problemi, invece, non ce ne sono stati. Il senso di responsabilità è prevalso, riprova che si può godere di un pomeriggio all'aperto senza strafare. Con gli eventi di piazza vietati, nei Comuni, la festa si è spostata sui social. A Fermo e Porto San Giorgio, Giovedì Grasso si è aperto con la tradizionale consegna delle chiavi ai due Re Carnevale (Luigi Palloni, per Fermo, e Roberto Luciani, per Porto San Giorgio). La cerimonia che, in tempi normali, avrebbe riempito il borgo di Capodarco, è stata registrata nei giorni scorsi e trasmessa ieri mattina sui social. La giocosa carovana con al seguito il burbero Mengone Torcicolli (Mirco Abbruzzetti), la giovane e bella moglie Lisetta (Venusia Morena Zampaloni), il variopinto Cucà (Emanuela Capizzi) e la perfida Regina Quaresima (Beatrice Bellabarba) ha fatto prima irruzione al Palazzo dei priori, dove è stata accolta dal vicesindaco Mauro Torresi, per poi scendere verso il Comune costiero, dove a cedere per una settimana le chiavi della città al re delle feste è stata l'assessora al Turismo, Elisabetta Baldassarri.

La Baraonda

Baraonda, il Carnevale che da cinque anni mette in rete i due Comuni, proseguirà domenica pomeriggio al Teatro dell'Aquila, con un evento che sarà trasmesso in diretta tv sul canale 79. Due i momenti salienti: lo spettacolo, a cura di Proscenio Teatro, con tanto di mini-rogo finale, a simboleggiare la chiusura delle feste, e la riffa con le maschere della tradizione italiana. Alla tombola carnevalesca parteciperanno i bambini e i ragazzi degli Isc della città, che nei giorni scorsi hanno ricevuto le cartelle. Ai vincitori andranno buoni acquisto da trenta euro l'uno, da spendere nelle attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa.

A Porto Sant'Elpidio, La Mattacchionata trasloca online, con spettacoli e dirette per grandi e piccini. Domani, dalle 17 sulla pagina Facebook Città di Porto Sant'Elpidio, saranno trasmessi La misteriosa storia del Carnevale, sketch con gli studenti dell'Isc Rodari Marconi e uno spettacolo di burattini a cura de La Grù. Martedì, alle 11 sulla pagina Il Cantafavole, toccherà allo spettacolo con gli alunni delle elementari. Monte Urano rinuncia alla doppia sfilata di carri e gruppi mascherati e si dedica a studenti e commercianti, con laboratori di cartapesta e vetrine da abbellire. Aspettando di poter tornare in piazza, si lavora anche a un album fotografico social, per raccogliere gli scatti carnevaleschi di ieri e di oggi. Contest fotografici a tema anche a Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA