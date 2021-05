LE INIZIATIVE

FERMO Musica e teatro. Sport e gare di scacchi. Scienze, inglese e una web radio. Non chiude il 5 giugno la scuola, nel Fermano. Alla fine, i plessi hanno risposto presente alla chiamata del Ministero dell'istruzione. Che, per l'estate, li invitava a organizzare attività per gli studenti. All'inizio la misura sembrava fosse stata accolta in maniera tiepida. Invece la scuola si è mobilitata e fioccano le iniziative. Ma il tempo stringe. Il primo bando scade domani. Le scuole si sono messe a progettare. Prima, però, hanno voluto sentire gli alunni. Per sondare il terreno e la voglia di stare a scuola d'estate.

I numeri

«Alle medie hanno risposto di sì in 131 su 370. Un risultato molto buono», fa sapere la preside dell'Isc Da Vinci-Ungaretti di Fermo, Maria Teresa Barisio. La sede centrale e quella Torre di Palme i plessi più interessati. Ora saranno i bambini delle elementari a dire la loro. Dai primi risconti emerge «la grande adesione di Salvano». Le attività si terranno a giugno e luglio, per riprendere a settembre. Corsi di teatro, fotografia e videomaker, quelle per i ragazzi delle medie. Che potranno anche scegliere tra lezioni di atletica leggera e jazz. Simuleranno una città in miniatura, gli studenti di Torre di Palme, con tanto di sindaco, uffici e tutto il resto. Il progetto era già in cantiere e confluirà nelle attività estive. Laboratori a rotazione, con la presenza di un insegnante madrelingua inglese, per i bambini delle elementari.

Le materie

Punta soprattutto su sport, teatro e orientamento l'Istituto comprensivo Rodari Marconi di Porto Sant'Elpidio. «Ci stiamo organizzando, ma è una corsa contro il tempo. I bandi sono arrivati troppo tardi. Rischiamo di avere difficoltà a rintracciare i ragazzi», spiega a sua volta la preside Ombretta Gentili facendo il punto sulle iniziative del suo istituto. Che, con l'Agenzia Res, sta progettando «attività teatrali e sportive e una giornata dedicata alla mountain bike con escursioni», rivolte agli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado. Dedicato a quelli che, a settembre, andranno in prima media il life coaching umanistico, un percorso di orientamento verso il nuovo percorso di studi. Dei corsi di recupero si occuperanno gli insegnanti interni, dei laboratori di psicologia una psicologa e un pedagogista. Previste anche attività di scienze e informatica, come le altre tra giugno e luglio.

L'interno

Dal mese di settembre, l'Isc Don Bosco di Falerone potrebbe invece avere una sua web radio. Che è una delle proposte per gli studenti di seconda e terza media. E poi sport, un progetto di inglese, scienze e tecnologia e uno di matematica e logica «per risolvere i problemi quotidiani». Musica e canto, educazione alla cittadinanza attiva e cura dei beni comuni ed educazione motoria, le opzioni per la primaria. Più un progetto ponte per le quinte elementari e le prime medie, con lingue straniere, computer e scacchi. Una serie di iniziative che impegnano quindi la scuola a collegare l'anno che volge al termine con quello che verrà. Nella speranza che sia meno tribolato rispetto agli ultimi due anni scolastici contrassegnati dall'emergenza sanitaria, con divieti e lezioni a distanza.

Il sondaggio

«Prima di organizzare le attività spiega la preside di Falerone Patrizia Tirabasso , abbiamo sondato il terreno, chiedendo agli alunni e ai loro genitori quali tematiche potessero essere di maggiore interesse». «Saranno coinvolti tutti i plessi», prosegue la dirigente e assicura: «Cercheremo di utilizzare soprattutto gli spazi esterni».

Francesca Pasquali

