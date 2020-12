LE FESTE

FERMO Natale in casa, impazza il delivery. Si potranno ospitare, al massimo, due persone non conviventi. Niente cenoni al ristorante, niente aperitivi o colazioni al bar, niente pranzi fuori, domani, nel giorno della festa. L'unico tavolo cui ci si potrà sedere sarà quello di casa, ma non per questo non si deve rinunciare alle prelibatezze che si sarebbero volute gustare se si fosse potuto uscire come gli altri anni. Ristoratori e baristi in queste festività dal doppio colore (rosso-arancione) si sono organizzati per l'asporto (se possibile) o per il delivery. E se alcuni consegneranno solo oggi, qualcun altro fino alla tarda mattinata di domani, ci sono alcuni che chiuderanno, passeranno le feste in famiglia e riapriranno dopo le festività. Quando, a meno di colpi di scena, si dovrebbe tornare tutti in zona gialla. Questo per quanto riguarda la parte gastronomica delle festività. Perché, non essendoci alcun tipo di evento, quei pochi concerti, magari anche con le tradizionali canzoni natalizie, qualcuno s'è organizzato con lo streaming, in diretta o in differita, sui canali social.

A tavola

La cena della Vigilia, innanzitutto, e poi il pranzo di domani. «Già abbiamo avuto diversi ordinativi, ma non è la stessa cosa che avere i clienti al tavolo: di solito facevo tante cene aziendali», dice ad esempio il titolare del ristorante De.Lu di Porto San Giorgio, Enrisergio Pazzaglia. Lui, come tanti altri, si è attrezzato per l'asporto e per il delivery. Con le sue specialità di pesce e di carne, e i piatti che fino a ieri a pranzo si sono potuti degustare seduti al tavolo. «Andremo avanti così per tutte le festività dice fino al 6 gennaio compreso». Come lui anche tanti altri suoi colleghi, lavoreranno in questa modalità. Chi continuerà a lavorare, lo farà anche senza avere i clienti in sala. Lo fa, ad esempio, Fabio Iobbi dello chalet Duilio di Porto San Giorgio, specializzato nel gluten free. «Non potevamo restare chiusi, dice lo stesso Iobbi. Scelte analoghe in molti locali di Fermo, come, ad esempio, il Gran Caffè Belli, che sulla pagina Facebook pubblicizza il menù di Natale e poi quello di Capodanno. A tavola, fra l'altro, la lasagna del Golfo dei Poeti e il trancio di spigola in crosta di patate e scampo. Qui come altrove, poi, la possibilità di seguire alcuni eventi in streaming, a partire dal Concerto in teatro a Porto San Giorgio.

Gli enti

Ma a muoversi sono anche i Comuni. La piccola Montefalcone Appennino con il suo sindaco Giorgio Grifonelli e il presidente regionale dell'Admo Elvezio Picchi si è mobilitata per la consegna, ieri, a ciascuna delle 200 famiglie, di un panettone quale dolce simbolo delle festività natalizie, che finirà a tavola. «Cosa più importante - dicono - è che questi panettoni sono stati acquistati devolvendo il loro importo all'associazione Admo Colline Fermane».

Chiara Morini

