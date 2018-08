Le Cisterne Romane conquistano i turisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA FERMO Successo nel weekend per l'apertura straordinaria delle Cisterne Romane realizzata nell'ambito dell'evento #EUinmyregion, organizzato dalla Regione Marche insieme con la Città di Fermo e i Musei di Fermo.È stata davvero un'occasione unica per scoprire uno dei tesori valorizzati anche grazie a fondi europei: Europe in my Region è infatti la campagna lanciata dalla Commissione Europea per promuovere la conoscenza dei tanti interventi realizzati sui territori con l'apporto comunitario e nelle Marche si traduce con una serie...