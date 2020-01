Le aziende in crescita Adesso il Fermano va in controtendenza

LO STUDIO

FERMO Quella di Fermo è l'unica provincia delle Marche ad avere un saldo di crescita positivo nel numero delle imprese a fine 2019 rispetto all'anno precedente. È quanto rileva Movimprese, i cui dati sono stati elaborati dall'Ufficio Statistica della Camera di Commercio delle Marche. A livello regionale, la differenza tra le imprese che hanno cessato la loro attività e quelle che si sono iscritte è stata negativa per 909 unità. Il tasso di crescita annuale è quindi negativo: -0,53%. A livello provinciale, Ancona 1,19%, Pesaro-Urbino -0,82%, Ascoli Piceno -0,43%, Macerata invariato e Fermo +0,33%. Nel corso dello scorso anno, a Fermo si sono iscritte 1.217 nuove imprese mentre le cessazioni, al netto di quelle d'ufficio, sono state 1.148 con un saldo attivo di +69 imprese. A fine anno risultavano 20.703 imprese registrate. Nello stesso anno il numero delle imprese costituite come società di capitali è cresciuto del 3,31%. Sono invece diminuite le società di persone (-1,27%) e le imprese individuali (-0,38%). Il numero delle aziende che hanno altre forme giuridiche è cresciuto dell'1,08%.

Il dubbio

Il maggior numero di imprese si traduce con un miglioramento dell'economia fermana? No. Vuol dire però che Fermo non ha perso la sua effervescenza imprenditoriale nonostante le difficoltà. Un'analisi negativa che si fa quando il numero di imprese aumenta evidenzia tende ad evidenziare la scarsa dimensione delle stesse: più imprese vuol dire che sono troppo piccole per competere sul mercato. Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, nel commentare i dati regionali evidenzia come: «La crescita del numero di società di capitali e l'aumento delle imprese del terziario stanno ad indicare che il tessuto economico della nostra regione prova a diventare più evoluto e più forte, a scapito soprattutto delle imprese individuali».

