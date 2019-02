Lavoro, la chance del navigator Assalto al Centro per l'impiego

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO FERMO Code più lunghe del solito al Centro per l'impiego. In questi giorni le richieste non riguardano tanto offerte di lavoro e concorsi. Giovani e meno giovani, laureati e disoccupati, vogliono diventare navigator. La figura, introdotta dal reddito di cittadinanza (si parla di seimila assunzioni in tutta Italia per due anni), incuriosisce e alletta. Al momento non se ne sa molto. Solo che dovrà accompagnare i beneficiari del contributo in un percorso di ricerca di lavoro. E che dipenderà dai Centri per l'impiego, quindi dalle...