Lavori ultimati si torna a circolare in via Cretarola

IL CANTIERE

SANT'ELPIDIO A MARE È tornata transitabile oramai da qualche giorno via Cretarola, una volta terminati i lavori di rifacimento del manto stradale, partiti ad inizio 2020 e prolungati oltre le previsioni iniziali per via dei mesi di lockdown che hanno tenuto fermi i cantieri. Si circola finalmente in tutto il tratto di 1,8 chilometri, diventato quasi impraticabile in alcuni punti e da tempo bisognoso di un restyling completo. L'iter di questo intervento è stato abbastanza travagliato, il rifacimento figurava nel piano delle opere pubbliche del comune di Sant'Elpidio a Mare già nel 2016, ma è stato sacrificato dopo il terremoto per destinare alle situazioni di emergenza i fondi originariamente previsti. Finalmente nei mesi scorsi i lavori sono partiti, a fine maggio gli ultimi ritocchi di un intervento costato circa 300.000 euro, che ha restituito alla popolazione del popoloso quartiere, ed ai tanti veicoli che la percorrono quotidianamente, una circolazione più agevole e sicura. Oltre all'asfaltatura, in alcune porzioni particolarmente ammalorate è servito provvedere anche al rifacimento della massicciata. Una volta restituita linearità alla carreggiata, sono stati aggiunti due attraversamenti pedonali rialzati e posizionati quattro dossi artificiali per limitare la velocità in prossimità dell'ingresso nel centro abitato. All'interno del progetto si è provveduto anche a realizzare un breve tratto di marciapiede sulla provinciale Faleriense, dove si conclude strada Cretarola, e si è canalizzato l'incrocio per migliorare la sicurezza di un'intersezione dove in passato si sono verificati in più occasioni incidenti. Un cantiere quindi portato a compimento per la soddisfazione dei residenti che ora potranno contare su ujn tatto di strada interamente rimesso a nuovo.

pi. pier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA