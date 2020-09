Lavori in corso allo Scientifico Si complica la riapertura

FERMO Si complica la riapertura del Liceo scientifico di Fermo. I lavori di adeguamento sismico in corso nell'edificio di viale Trento non consentiranno a tutti gli alunni di tornare in classe a partire dal 14 settembre. La scuola sta ragionando sulla didattica a distanza, mentre la Provincia è in cerca di una sede alternativa dove spostare una parte delle classi. Sono, intanto, in corso i lavori per adeguare i plessi superiori alle normative anti-Covid. La Provincia ha ottenuto dal ministero mezzo milione di euro.

Gli interventi riguardano il Liceo classico Caro, il Convitto e il Biennio del Montani, l'Itet Carducci Galiliei, il Liceo artistico di Fermo e di Porto San Giorgio, l'Ipsia Ricci, l'Iiss Urbani di Porto Sant'Elpidio e il Tarantelli di Sant'Elpidio a Mare. I lavori prevedono l'unione di più locali, la creazione di nuove aule attraverso il recupero funzionale di spazi esistenti e la messa in sicurezza di strutture portanti e non. Gli interventi più consistenti sono concentrati sul liceo classico (135mila euro) e sul liceo artistico di Porto San Giorgio (117.700 euro). La parte restante va, per circa 50mila euro ciascuno, al Liceo delle scienze umane e all'Itet. Il resto, in proporzione, alle altre scuole.

«Il 14 settembre annuncia l'amministrazione provinciale tutti gli istituti scolastici riapriranno con regolarità e in presenza, salvo casi particolari ed eccezionali, legati a cantieri in atto di più lunga durata, che riguardano istituti diversi da quelli indicati». Appunto, il caso del Calzecchi Onesti.

«I lavori in corso di esecuzione il commento della presidente della Provincia, Moira Canigola sono il frutto di una particolare sinergia tra Provincia e dirigenti scolastici. Diversa è la situazione del Liceo scientifico Onesti, dove, sono in corso interventi di adeguamento sismico che richiederanno il trasferimento di parte degli studenti in altro sito». Probabile, a questo punto, il ricorso alla didattica a distanza vista l'impossibilità di potere avere disponibili le aule entro l'inizio dell'anno scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA