Lavori e aiuti ai residenti I centri sociali in vetrina

IL FENOMENO FERMO Corsi di ballo e cucito. Sagre, tornei di calcetto e compleanni. Ma anche feste africane e riunioni di condominio. È un mondo pieno di vita quello dei centri sociali. Solo a Fermo ce ne sono una ventina. Più di uno per quartiere. Il lavoro fatto per scrollarsi di dosso l'immagine stagionata di anziani al tavolino a giocare a carte, ripagato da una vitalità per certi versi inaspettata. Vero è che gli over sessanta sono ancora lo zoccolo duro.La tendenzaMa la riscoperta di campi da calcetto e doposcuola da parte dei più...