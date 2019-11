Lavori al Conservatorio «Patrimonio della città»

L'INIZIATIVA

FERMO Pavimento nuovo all'ingresso e solaio rinforzato. Gli 80mila euro della Provincia serviranno anche a sistemare i cornicioni delle facciate esterne. Per le sei aule del piano fiati, chiuse dopo il terremoto ci sarà da aspettare. «La Regione ha stanziato i fondi. Speriamo siano pronte per il prossimo anno accademico», l'auspicio del direttore del Conservatorio Pergolesi, Nicola Verzina.

Le lezioni

In via dell'Università le lezioni sono ricominciate. Da mattina a sera suoni e voci riempiono il centro. Le iscrizioni sono chiuse. Il Dipartimento jazz è in crescita. «Quando sono arrivato fa sapere il coordinatore, Mauro De Federicis , tredici anni fa, gli allievi erano una decina. Oggi sono più di cinquanta». L'altra notizia è che, a portare a Fermo tanti studenti cinesi non è più solo il canto lirico, ma anche piano, sassofono e clarinetto. Il Conservatorio continua a essere fucina di talenti. Che domani sera saranno protagonisti dell'inaugurazione dell'anno accademico, con un concerto alle 21 al teatro dell'Aquila. L'evento, che fa parte della stagione operistica cittadina, è organizzato con il Comune e la Fondazione rete lirica delle Marche. «L'ascolto della musica come intrattenimento spiega il presidente del Conservatorio, Igor Giostra è talmente parcellizzata che diventa una sorta di accompagnamento. La musica, cioè, viene sentita e non ascoltata. Il teatro, invece, è un contenitore vocato all'ascolto, che permette di godere appieno di tanta bellezza». Ricco e variegato il programma del concerto che vedrà insieme allievi e docenti.

Il programma

Tutta dedicata al jazz la prima parte, con due brani A felicidade e Summertime arrangiati da De Federicis e suonati dalla Pergolesi Big Band. Spazio all'opera nella seconda parte, «con i capolavori del teatro musicale italiano», eseguiti dall'orchestra del Conservatorio, diretta da Daniele Agiman. Gran finale con la Pulcinella di Stravinsky. Per gli abbonati dell'Aquila il costo è di 5 euro, per gli altri 10. Gratis per gli studenti e il personale del Conservatorio.

