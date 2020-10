Lavoratori stranieri Focolaio in azienda

7Sant'Elpidio a Mare, dopo il focolaio delle scorse settimane in una casa di riposo privata, si trova quindi di nuovo ad affrontare situazioni spinose. E' capitato, come riferiamo nel servizio accanto, alla scuola media di Casette d'Ete il primo alunno positivo al Covid-19 del Fermano dall'inizio dell'anno didattico, insieme a quello della media di Fermo. La persona interessata si trova a casa ed è stato subito attivato il protocollo operativo del dipartimento di prevenzione dell'Asur, che ha disposto la quarantena per tutti gli studenti della stessa classe. Proseguono invece regolarmente le lezioni per il resto del plesso, mentre i locali sono stati subito scrupolosamente sanificati dalla scuola. Il sindaco Alessio Terrenzi ha colto l'occasione per raccomandare a tutti «il rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa anti-Covid seguendo, nel caso specifico delle scuole, le indicazioni che vengono quotidianamente fornite dal corpo docente». Cresce la preoccupazione delle famiglie, tra le quali serpeggia l'interrogativo sul motivo per cui non siano stati messi in quarantena anche i docenti della stessa classe. Dubbio che lo stesso primo cittadino ha avanzato al direttore d'area vasta Licio Livini, condividendo i timori dei genitori e chiedendo ai vertici dell'Area vasta 4 se non sia opportuno estendere le misure di prevenzione anche agli insegnanti, che se pur in modo meno diretto hanno comunque avuto contatti con la classe. Nelle stesse ore è anche esploso un principio di focolaio in un'azienda elpidiense caratterizzata da una larga manovalanza di cittadini di nazionalità straniera. Si sono resi necessari tamponi in tutto il reparto e diversi lavoratori sono stati posti in quarantena, dopo il riscontro di un contagio. Nella mattinata di ieri sono stati già 6 i casi positivi di Covid accertati nel Fermano. Insomma: i numeri crescono.

Pierpaolo Pierleoni

