Lattanzi su Melchiorri in tv a La7 «Assurdo voler gabbare i cinesi»

7«Mi dissocio completamente da ciò che è emerso nella trasmissione Piazza Pulita, dove i responsabili e gli associati di Confindustria Centro Adriatico, hanno ridicolizzato la categoria dicendo che il Coronavirus è un'occasione per trovare altri mercati in altre parti del mondo». È il commento di Silvano Lattanzi su quanto visto su La7. Il conduttore Corrado Formigli ha commentato un titolo di giornale sulla proposta choc di Giampietro Melchiorri che ha richiesto un aiuto al Governo affinché il distretto calzaturiero marchigiano possa essere competitivo per poter intercettare le produzioni ex cinesi e destinate altrove: «Consiglio di non fare dei ragionamenti come questi imprenditori del Fermano. C'è qualche imprenditore che si frega le mani perché la Cina si ferma», ha detto Formigli. Una lettura contestata in studio dalla vice presidente di Confindustria Licia Mattioli. Lattanzi, che ha varie boutique in Cina, prosegue: «Avendo avuto un ruolo di presidente dell'associazione nel 2007 e 2008, ed essendo stato invitato più di una volta da due ambasciatori cinesi, rimango basito». Lattanzi ha anche mostrato una bandiera cinese issata nel suo quartiere generale.

