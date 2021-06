LA VIABILITÀ

FERMO Viene su l'ospedale di Campiglione. E, in parallelo, procede l'iter per la viabilità di adduzione. Lavori, per adesso, invisibili da fuori. Fatti di carte e progetti, riunioni e pareri. Entro giugno sarà firmato l'accordo di programma tra Comune di Fermo, Provincia e Regione per le quattro opere viarie funzionali al nuovo ospedale. Quelle che materializzeranno i 7,2 milioni assegnati dalla Regione alla Provincia. Il grosso (5 milioni) sarà speso per la Lungotenna, che verrà allargata, con due corsie di tre metri ciascuna. Un centinaio i terreni da espropriare lungo l'arteria, con altrettanti proprietari da risarcire. Due i progetti sul tavolo: uno prevede una bretella per aggirare l'ultimo tratto che dà sulla Provinciale 239, l'altro una rotatoria alla fine della strada, sullo stesso versante. 700mila sono stati stanziati per la Corta per Torre. Altrettanti per il nuovo incrocio tra le provinciali 219 Ete Morto e 9 Campiglionese. Tre opere a sei mani. Che diventano otto per la rotatoria tra la provinciale Paludi e la Statale Adriatica. Dove, a Comune, Provincia e Regione si aggiunge l'Anas. La convenzione è stata firmata a febbraio.

Il tracciato

Poi sono stati eseguiti i sondaggi geologici sul tracciato e le prove di laboratorio per le indagini sismiche. Il nodo è l'accordo di programma. Quello che darà il la alla variante urbanistica che dovrà avere il via libera del Consiglio, visto che le quattro opere ricadono tutte in territorio fermano. E che spiega il dirigente dei settori Urbanistica e Viabilità della Provincia, Ivano Pignoloni «saranno pronte per quando il nuovo ospedale diventerà operativo». Prosegue l'iter anche per la bretella di Molini. Dopo l'indagine bellica, a inizio febbraio sono stati affidati i lavori alle ditte Steca e Violoni riunite in un'Ati (associazione temporanea d'impresa). Da cronoprogramma, l'opera, di categoria C1 (extraurbana), che bypasserà il centro abitato del quartiere, collegando la rotonda a valle della variante del Ferro con la nuova rotatoria all'incrocio con Molini, dovrebbe vedere la luce entro il 2023. Per vincere l'appalto di 4,880 milioni, le ditte hanno presentato l'offerta economica più vantaggiosa e «migliorie importanti alla progettualità». Come l'asfalto fonoassorbente lungo i 1.580 metri di carreggiata, «integrato con polverino di gomma riciclata, che attutisce il rumore», e i guardrail in corten, per diminuire l'impatto ambientale. Due le rotatorie previste nel progetto: una all'altezza di Palazzo Produttori, l'altra nella zona che adesso è di campagna. Potrebbe essere inaugurato per l'estate un primo tratto della nuova circonvallazione di Amandola. Quello di via Bora e di contrada Callugo. Per la fine dei lavori, ci sarà da aspettare l'anno prossimo. «Visto che il progetto della nuova strada interferisce con l'impianto di depurazione del Comune, è stata data la possibilità alla Ciip di rifare l'impianto di depurazione, in modo che i due progetti collimino», fa sapere Pignoloni.

La collina

Dulcis in fundo, la Mare-Monti che, ciclicamente, torna sotto i riflettori, per poi risparire. Se n'è parlato di recente in un incontro organizzato dalla Lega a Piane di Montegiorgio. Tre gli stralci in cui si vorrebbe dividere l'opera: Amandola-Servigliano, Servigliano-Girola, Girola-Porto Sant'Elpidio. Il primo tratto è quello meno problematico. Il progetto depositato in Provincia prevede un adeguamento della sede stradale, due gallerie e 60 milioni di spesa. Gli altri due, che insieme costerebbero 90 milioni, invece, vanno progettati.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA