FERMO File chilometriche, clacson impazziti, automobilisti esasperati: sulle strade del Fermano, il weekend di Ognissanti sarà ricordato come un vero e proprio incubo. Il lungo ponte dei Morti ha fatto riversare sulla A14 un fiume di auto, costrette, dopo il sequestro dei viadotti, a transitare su una sola corsia. E a complicare le cose ci si è messo il maltempo. Risultato: ieri, ma soprattutto giovedì, da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto, si è proceduto a passo d'uomo.

Lunghe code si sono create anche sulla Statale, dove, oltre al solito traffico, sono finiti i mezzi che hanno evitato l'A14. Congestionato pure il lungomare, ancora di salvezza trasformata in poco tempo in megaingorgo. Foto di file infinite abbinate a commenti inferociti stanno invadendo i social, dove, tra lamentele e sfoghi vari, cresce la richiesta di azzerare il pedaggio. Per il grande rientro di domani ci si aspetta un'altra giornata di fuoco. Ma il traffico di questi giorni potrebbe essere solo un assaggio di quello che potrebbe accadrebbe tra qualche settimana, se non si troverà il modo di risolvere il problema.

La mole di mezzi che si metteranno in strada nel periodo di Natale rischia, infatti, di far sembrare zucchero gli attuali disagi. Una situazione con cui, volenti o nolenti, bisognerà imparare a convivere. Visto che per la riapertura dei viadotti ci sarà da aspettare. È proprio la mancanza di tempi certi a far tremare la provincia. E in molti si chiedono se le istituzioni stiano facendo abbastanza. Scrivere alla Procura per chiedere un dissequestro temporaneo, come fatto dai sindaci del Fermano e dell'Ascolano, o prendersela con Autostrade, come nel caso dell'assessore regionale Casini, per i più critici non serve a niente. Vogliono azioni eclatanti, loro. Fosse anche un sit-in davanti ai caselli dell'A14, con tanto di fascia tricolore indosso. Perché la situazione è critica e parlare di sviluppo in un lembo di terra dove l'aeroporto va a marce ridotte, i treni veloci non fermano, le tre corsie sembrano una chimera e le strade dell'entroterra sono un disastro, è impossibile. L'ha detto a chiare lettere il presidente di Confindustria Centro Adriatico, che si è fatto portavoce di un malessere ormai conclamato. Già da settimane gli industriali hanno alzato la voce. L'area di crisi finalmente riconosciuta e la ricostruzione ferma al palo parlano di un territorio che soffre. E provare a rilanciarlo con infrastrutture vecchie e malconce e un'autostrada dove, a ogni problema, l'Italia si spacca in due, non è proprio credibile. Commercio e turismo sono i settori più a rischio. Perché file chilometriche significano tempo perso, incassi volatilizzati e spese in più. In una terra indubbiamente bella, ma ancora tanto difficile da raggiungere.

Il no della Procura di Avellino al dissequestro dei viadotti per il ponte di Ognissanti non ha stupito granché. L'ipotesi di dare il via a una serie e aperture e chiusure su richiesta, il tribunale campano non l'ha proprio presa in considerazione. Come quella di trovare soluzioni alternative tutor, divisori o limiti di velocità che fossero per riaprire i tratti chiusi. E, nel giro di pochi mesi, il Fermano si è ritrovato ancora tagliato fuori. Era successo l'estate dell'anno scorso con l'incendio nella galleria di Grottammare. Ora l'incubo è tornato e rischia di avere conseguenze ben peggiori. Perché, alle rassicurazioni di Autostrade di fare presto a sostituire i guardrail, la gente non crede.

Ha parlato di qualche mese, la società, ma si sa come vanno queste cose. Invece, gli imprenditori che, nonostante tutto, continuano a resistere, non ne possono più. Gli si chiede di andare avanti. Ma come si fa, quando la concorrenza non guarda in faccia nessuno, star dietro alle innovazioni è un'impresa e la corsa al business è piena di ostacoli? «La Regione deve farsi sentire e non presentarsi nelle Marche solo quando si tratta di racimolare voti, dicono» dicono gli imprendtori . I sindaci assicurano che non si fermeranno. Che faranno di tutto per limitare i disagi. È soprattutto a loro che si rivolgono i cittadini. Chiedono azioni eclatanti che, più di una lettera senza speranze, diano un segnale concreto. Un messaggio forte che le istituzioni, compatte, ci sono e lottano per un territorio su cui questa storia rischia di mettere la pietra tombale.

Francesca Pasquali

