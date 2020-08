La vetrina

Servigliano scommette

su bellezza ed eventi

Che gli eventi smuovano il turismo, Servigliano l'ha capito già da qualche anno. Nonostante il Covid, ha organizzato una stagione di tutto rispetto (domenica, tra l'altro, c'è la Giostra dell'anello). La bellezza del borgo, d'altra parte, non si discute e attrae numerosi turisti stranieri. «Gli indicatori fa sapere il sindaco Marco Rotoni evidenziano una discreta ripresa della circolazione di turisti stranieri, tornati nelle seconde case dai primi di luglio. È importante dal punto di vista economico e dà fiducia a chi, dopo quattro mesi di blocco, si è ritrovato con una montagna da scalare». Una macchina, quella attivata da Servigliano, ormai rodata. I grandi eventi funzionano da attrattore. Fanno conoscere il paese, ma anche il circondario. Chi arriva da fuori per un concerto o uno spettacolo dorme nelle strutture ricettive del posto e mangia nei locali della zona. Un indotto benefico per le attività commerciali, a maggior ragione adesso. Il resto lo fa il passaparola. «In zone come le nostre spiega Rotoni , per far arrivare gente, devi creare situazioni di interesse. Abbiamo fatto un buon calendario di iniziative e abbiamo avuto risultati eccellenti. I dati delle ultime settimane ci stanno dando ragione. È un bene per noi e per tutto il territorio. Dobbiamo cercare di ricostruire un'identità territoriale. È complicato, ma abbiamo gli ingredienti e quindi il dovere di farlo».

