La Tratta dei Barberi un rito che si ripete

Emozionate e sorridenti, nei loro vestiti sontuosi, le dieci dame della Cavalcata dell'Assunta si mostreranno per la prima volta lunedì prossimo. Come da tradizione, le giovani saranno presentate ufficialmente alla città durante la Tratta dei Barberi, l'abbinamento tra cavalli e contrade. La cerimonia si terrà dalle 21.30 in piazza del Popolo. Per loro, che l'aria del Palio la respirano fin da piccole, sarà un'esperienza indimenticabile. Nella vita, si è dama solo per una volta, recita il motto. Ogni anno, il ruolo molto ambito viene...