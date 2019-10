LA TRAGEDIA

MONTELPARO Quando il padre lo ha ritrovato, col corpo esanime lungo la collina, il trattore qualche centinaio di metri più a valle, per Luca Fazi era già finita. Il giovane agricoltore è morto a 37 anni, in un tragico incidente avvenuto nella serata di mercoledì nelle campagne di Montelparo. Tutta da ricostruire la dinamica: sul posto sono arrivati, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri di Santa Vittoria in Matenano ed i vigili del fuoco. Luca aveva traumi alla testa ed al torace. La sua salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale Murri di Fermo per l'ispezione cadaverica. Il mezzo agricolo ha terminato la sua corsa a circa duecento metri di distanza, dove la collina ripiana. A dare l'allarme il padre, che non trovandolo in casa, intorno alle 20.30, si è subito preoccupato ed è andato a cercarlo nei campi. Lì ha individuato il trattore, un cingolato nuovo, acquistato di recente, fermo e con il motore acceso. L'uomo ha cercato di ripercorrere la traiettoria compiuta, che nella corsa ha abbattuto alcuni paletti che delimitano una vigna. Risalendo, si è imbattuto nel corpo ormai senza vita del figlio. Tutto lascia pensare che il veicolo sia ripartito improvvisamente, nonostante fosse frenato, sorprendendo il 37enne. Sul suo corpo, però, non sarebbero stati ravvisati segni evidenti di investimento. E' possibile che il giovane abbia tentato di risalire a bordo, per riprendere il controllo del mezzo in corsa, e nella manovra sia caduto o abbia battuto con violenza il capo. Dettagli che purtroppo non cambiano di nulla il dramma che ha travolto una famiglia unita ed un'intera comunità che ora piange un uomo benvoluto e stimato in paese. Luca lascia il padre, la madre, un fratello ed una sorella minori, di 32 e 30 anni. Lavorava nell'azienda agricola di famiglia e conviveva con la compagna, originaria di Force. Addolorato il sindaco di Montelparo, Marino Screpanti:«La cittadinanza è in lutto. E' un grande dolore per tutti noi. Perdiamo un ragazzo molto conosciuto e stimato. Una persona sensibile e generosa, sempre disponibile, amico di tutti, la sua scomparsa lascia davvero un vuoto enorme per tutta la cittadinanza». Cordoglio anche nei comuni limitrofi, dalla Valdaso a Santa Vittoria in Matenano paese d'origine del padre, cresciuto in località Ponte Maglio. La notizia della tragica fine di Fazi si è diffusa rapidamente dalla serata di mercoledì, destando stupore e profonda tristezza per una fine tanto prematura.

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

