LA TRADIZIONE

FERMO Vivace. Dipinto con colori naturali, estratti da piante e ossidi. Cavalli e corsa che passano in secondo piano, per fare spazio alla vera protagonista: l'Assunta. Sarà svelato dopodomani il Palio dell'edizione numero quaranta della Cavalcata.

L'arrivo

Attorno alle 21.30 arriverà a Porta Santa Caterina, scortato dalle contrade Pila e Torre di Palme. L'ha realizzato il fermano Massimiliano Berdini, pittore o artigiano del colore, come si definisce. Ma quella di quest'anno sarà l'edizione dei due Palii. Berdini, infatti, aveva dipinto anche quello dell'anno scorso, mai assegnato perché la corsa non c'è stata. I due vessilli sfileranno insieme il 14 sera. Poi, quello del 2020 sarà portato in Duomo, dove resterà, come dono a Maria Assunta. C'è dipinto San Michele Arcangelo, il guaritore. Che, in mano, porta un unguento. Era il 2019, quando Berdini ha cominciato a dipingerlo. La pandemia non era ancora esplosa. Per il pittore, è una specie di premonizione. La cura che l'angelo tiene in mano un segno di speranza. Il palio di quest'anno, invece, come da tradizione, se lo contenderanno le dieci contrade il pomeriggio di Ferragosto. «Ho voluto ridare la festa alla patrona della città, rimettendola al centro. Ho riportato sulla tela la mia idea di questa grande figura che ci protegge», spiega Berdini. Che, per dipingere il palio, è tornato «alla natura dei colori, usando pigmenti naturali estratti da ossidi e piante». «Un lavoro molto impegnativo a livello alchemico che, sogno, resti nei secoli», dice e spiega che «la benzina per realizzarlo è stato l'attaccamento alla mia città e il grande rispetto per questa festa». Prima di tornare a Fermo, Berdini ha girato un po'. È stato a Berlino, dove ha conosciuto la pittura russa contemporanea. «Portare queste esperienze nella mia città in un'occasione così importante è stato un grande onore», dice. E si rammarica per la scarsa attenzione riservata «alle grandi maestrie che abbiamo nel nostro territorio, eccellenze che non dobbiamo farci scappare».

La scuola

Da presidente degli ex alunni dell'allora Istituto d'arte Preziotti, l'autore del Palio perora la causa del recupero dell'ex sede della scuola. Il progetto c'è, fa sapere, ed «è stato approvato dalla giunta, ma, per farlo partire, serve la volontà politica». Il sogno è di ristrutturare e trasformare il palazzo in un museo d'arte contemporanea, con laboratori dove «gli ex allievi che hanno fatto carriera possano accompagnare i ragazzi che escono dalla scuola verso un percorso lavorativo».

