La Tim ha annunciato di aver realizzato un programma per portare la banda ultralarga nei quartieri di Campiglione, San Girolamo e Girola di Fermo, attiva già da qualche giorno. L'iniziativa ha l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali. Un insieme di misure rivolte agli operatori con la richiesta di adottare tempestive iniziative per potenziare le infrastrutture di rete. L'attivazione degli armadi tramite la fibra ottica in quei quartieri di Fermo consente di rendere disponibili a cittadini, imprese e alla stessa amministrazione i servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente domanda di connettività di queste aree, anche nell'ottica di sostenere lo smart working e la didattica online. La rete in fibra ottica sviluppata da Tim abilita in prospettiva i servizi digitali che caratterizzano la città intelligente, come quelli per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza e di monitorare l'ambiente. Le imprese potranno accedere alla unified communication, videosorveglianza in Hd e i servizi di cloud computing aziendali. «Un traguardo che avevamo caldeggiato e che abbiamo voluto fortemente le parole del sindaco Paolo Calcinaro - un servizio assolutamente importante, anche in questo periodo. Un grazie a Tim per questo risultato con cui riusciamo a coprire la quasi totalità del territorio: prossimo obiettivo le zone mancanti di Marina Palmense e contrada Camera con Open Fiber». «Questa importante iniziativa nelle cosiddette aree bianche delle Marche, vale a dire in quelle zone finora escluse da ogni programma di cablaggio per questioni di mercato, rappresenta un passaggio fondamentale per il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle località meno abitate - dichiara Massimo Bontempi, responsabile Operations Access Umbria Marche di Tim -. La banda ultralarga, infatti, consente di abilitare servizi di grande valore per famiglie e imprese, soprattutto in questa fase di grave emergenza per il Paese».

