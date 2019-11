LA SVOLTA

MONTEFALCONE APPENNINO Svolta per la progettazione dell'ammodernamento del nuovo tratto della strada 433 Valdaso, a continuazione di quello già modificato fino a Ponte Maglio di Santa Vittoria in Matenano. Prossimamente sarà ufficializzato un accordo tra la Regione e l'Anas, nel quale questa società si farà carico di realizzare il progetto e di effettuare la direzione dei lavori per rendere questo segmento di circa 3 chilometri molto più agevole allo scorrimento viario attraverso importanti interventi. Nei giorni scorsi è saltato l'incontro tra il presidente della Regione Luca Ceriscioli, la dirigenza Anas e i sindaci di Montefalcone Appennino e Santa Vittoria in Matenano dove insiste il tratto da riammodernare. Incontro rimandato prossimamente nel quale dovrebbe essere formalizzato l'accordo. I Comuni dovrebbero occuparsi delle procedure di esproprio. L'importo disponibile è di 5 milioni di euro, derivante dalle donazioni tramite sms che sono state fatte alla Regione nel post sisma del 2016. Fatto l'affidamento toccherà all'Anas portare avanti tutto l'iter progettuale.

Tra rischi e disagi

Questo pezzo di strada è quello che rimane più disagevole e pericoloso di tutta l'arteria che collega Comunanza con Pedaso, quella di maggiore percorrenza di autoveicoli e mezzi pesanti, nel collegamento tra la zona montana dei Sibillini nelle aree ascolana e fermana, con la costa e quindi con l'imbocco dell'A14. Un segmento, quello da ammodernare, costituito da alcune curve pericolose e tratti stretti, dove due tir, ad esempio, devono stare molto attenti nell'incrociarsi. Un pezzo di strada, inoltre, in passato più volte teatro di incidenti. Ciò considerando che, giornalmente, la viabilità fa registrare molte centinaia di veicoli, sia dal lunedì al venerdì per ragioni lavorative, che il sabato, la domenica ed i giorni festivi per il turismo, specialmente dalla primavera all'autunno. Questo intervento quindi contribuirebbe marcatamente a favorire il rilancio economico-produttivo dell'area montana e andrebbe a vantaggio di tutta la zona montana dei Sibillini. Inoltre favorirebbe notevolmente il turismo rendendo più agevole il raggiungimento dell'area dei Sibillini e delle sue bellezze naturalistiche, sia del Fermano che dell'Ascolano, provenendo dalla costa e dall'autostrada A 14, abbreviando i tempi di percorrenza e rendendo più sicuro, rapido e piacevole il percorso.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

